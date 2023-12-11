Криптобиржа Binance перестанет поддерживать операции с рублем

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Клипарт. Сургут, рубль, финансы, деньги, валюта, биткоин, криптовалюта
До конца 2024 года можно будет вывести рубли с криптобиржи или обменять их на криптовалюту Фото:

С 31 января 2024 года криптобиржа Binance перестанет поддерживать операции с российским рублем. Она не будет ставить его в торговые пары. Об этом сообщается на сайте биржи.

«Пользователи могут выводить российские рубли через фиатных партнеров Binance до 00:00 (UTC) 31 января 2024 года», — говорится в сообщении криптобиржи. До данного этого можно будет также успеть обменять рубли на криптовалюту на спотовом рынке биржи и провести конвертирование российской валюты в криптовалюту с помощью инструмента «Конвертация».

Ранее криптобиржа заявляла о своем плане уйти с рынка России. В материале The Wall Street Journal подчеркнули, что РФ была крайне важным рынком для Binance.

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С 31 января 2024 года криптобиржа Binance перестанет поддерживать операции с российским рублем. Она не будет ставить его в торговые пары. Об этом сообщается на сайте биржи. «Пользователи могут выводить российские рубли через фиатных партнеров Binance до 00:00 (UTC) 31 января 2024 года», — говорится в сообщении криптобиржи. До данного этого можно будет также успеть обменять рубли на криптовалюту на спотовом рынке биржи и провести конвертирование российской валюты в криптовалюту с помощью инструмента «Конвертация». Ранее криптобиржа заявляла о своем плане уйти с рынка России. В материале The Wall Street Journal подчеркнули, что РФ была крайне важным рынком для Binance.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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