Криптобиржа Binance перестанет поддерживать операции с рублем

С 31 января 2024 года криптобиржа Binance перестанет поддерживать операции с российским рублем. Она не будет ставить его в торговые пары. Об этом сообщается на сайте биржи.
«Пользователи могут выводить российские рубли через фиатных партнеров Binance до 00:00 (UTC) 31 января 2024 года», — говорится в сообщении криптобиржи. До данного этого можно будет также успеть обменять рубли на криптовалюту на спотовом рынке биржи и провести конвертирование российской валюты в криптовалюту с помощью инструмента «Конвертация».
Ранее криптобиржа заявляла о своем плане уйти с рынка России. В материале The Wall Street Journal подчеркнули, что РФ была крайне важным рынком для Binance.
С 31 января 2024 года криптобиржа Binance перестанет поддерживать операции с российским рублем. Она не будет ставить его в торговые пары. Об этом сообщается на сайте биржи. «Пользователи могут выводить российские рубли через фиатных партнеров Binance до 00:00 (UTC) 31 января 2024 года», — говорится в сообщении криптобиржи. До данного этого можно будет также успеть обменять рубли на криптовалюту на спотовом рынке биржи и провести конвертирование российской валюты в криптовалюту с помощью инструмента «Конвертация». Ранее криптобиржа заявляла о своем плане уйти с рынка России. В материале The Wall Street Journal подчеркнули, что РФ была крайне важным рынком для Binance.