WSJ: крупнейшая биржа криптовалюты планирует уйти из РФ

WSJ: криптобиржа Binance допустила полный уход из России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Криптовалюты. Сургут, монеты, экономика, биткоин, криптовалюта, блокчейн, деньги, валюта, майнинг
Binance пересматривает свой бизнес в России Фото:

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance пересматривает бизнес в России и допускает полный уход из страны. Об этом написали в The Wall Street Journal.

«На рассмотрении находятся все варианты, включая полный выход [из РФ]», — заявил представитель криптовалютной биржи изданию. В материале подчеркнули, что Россия была очень важным рынком для Binance.

Ранее Binance запретила российским клиентам проводить операции через свой сервис со всеми валютами, кроме рубля. Однако в пресс-службе компании заявили, что россияне, проживающие не в РФ и прошедшие верификацию, смогут торговать любой валютой, помимо рубля, гривны, доллара и евро, передает Life.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Крупнейшая в мире криптобиржа Binance пересматривает бизнес в России и допускает полный уход из страны. Об этом написали в The Wall Street Journal. «На рассмотрении находятся все варианты, включая полный выход [из РФ]», — заявил представитель криптовалютной биржи изданию. В материале подчеркнули, что Россия была очень важным рынком для Binance. Ранее Binance запретила российским клиентам проводить операции через свой сервис со всеми валютами, кроме рубля. Однако в пресс-службе компании заявили, что россияне, проживающие не в РФ и прошедшие верификацию, смогут торговать любой валютой, помимо рубля, гривны, доллара и евро, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...