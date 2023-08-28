WSJ: крупнейшая биржа криптовалюты планирует уйти из РФ WSJ: криптобиржа Binance допустила полный уход из России 28 августа 2023 в 22:41 Размер текста - 17 + Binance пересматривает свой бизнес в России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Крупнейшая в мире криптобиржа Binance пересматривает бизнес в России и допускает полный уход из страны. Об этом написали в The Wall Street Journal. «На рассмотрении находятся все варианты, включая полный выход [из РФ]», — заявил представитель криптовалютной биржи изданию. В материале подчеркнули, что Россия была очень важным рынком для Binance. Ранее Binance запретила российским клиентам проводить операции через свой сервис со всеми валютами, кроме рубля. Однако в пресс-службе компании заявили, что россияне, проживающие не в РФ и прошедшие верификацию, смогут торговать любой валютой, помимо рубля, гривны, доллара и евро, передает Life . Крупнейшая в мире криптобиржа Binance пересматривает бизнес в России и допускает полный уход из страны. Об этом написали в The Wall Street Journal. «На рассмотрении находятся все варианты, включая полный выход [из РФ]», — заявил представитель криптовалютной биржи изданию. В материале подчеркнули, что Россия была очень важным рынком для Binance. Ранее Binance запретила российским клиентам проводить операции через свой сервис со всеми валютами, кроме рубля. Однако в пресс-службе компании заявили, что россияне, проживающие не в РФ и прошедшие верификацию, смогут торговать любой валютой, помимо рубля, гривны, доллара и евро, передает Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям