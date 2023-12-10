Суд над свердловчанкой, обвиняемой в убийстве троих детей, сделали закрытым. Фото, видео

11 декабря 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Женщину хотят отправить на принудительное лечение Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила троих своих детей В Свердловском областном суде начали рассматривать дело Анастасии П., обвиняемой в убийстве троих детей. Процесс закрыли от прессы, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Сегодня в суде выслушают свидетелей, сторону защиты и обвинения. Процесс сделали закрытым от СМИ», — отметил журналист агентства. Женщину хотят отправить на принудительное лечение. С таким ходатайством выступает прокуратура. Оглашать приговор на данном заседании не будут, добавили URA.RU в пресс-службе облсуда. Журналистов пустили в зал только на пять минут, чтобы сделать фото и видео. Участие обвиняемой по видеоконференцсвязи могло сорваться из-за ее состояния. Однако позднее ее все же подключили, рассказал URA.RU один из свидетелей. Мама Анастасии и адвокат Татьяна Ерофеева отказались давать комментарии СМИ. По версии следствия, в конце 2022 года женщина сначала задушила ремнем от халата двух своих детей, пока те спали. А после убила и третьего ребенка. Своему мужу она оставила записку, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, а старший был одержим блудом и гордыней. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. В черном — мама обвиняемой, рядом с ней — адвокат Татьяна Ерофеева Фото: Сергей Бодров © URA.RU

В Свердловском областном суде начали рассматривать дело Анастасии П., обвиняемой в убийстве троих детей. Процесс закрыли от прессы, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Сегодня в суде выслушают свидетелей, сторону защиты и обвинения. Процесс сделали закрытым от СМИ», — отметил журналист агентства. Женщину хотят отправить на принудительное лечение. С таким ходатайством выступает прокуратура. Оглашать приговор на данном заседании не будут, добавили URA.RU в пресс-службе облсуда. Журналистов пустили в зал только на пять минут, чтобы сделать фото и видео. Участие обвиняемой по видеоконференцсвязи могло сорваться из-за ее состояния. Однако позднее ее все же подключили, рассказал URA.RU один из свидетелей. Мама Анастасии и адвокат Татьяна Ерофеева отказались давать комментарии СМИ. По версии следствия, в конце 2022 года женщина сначала задушила ремнем от халата двух своих детей, пока те спали. А после убила и третьего ребенка. Своему мужу она оставила записку, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, а старший был одержим блудом и гордыней. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.