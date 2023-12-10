10 декабря 2023

Суд над свердловчанкой, обвиняемой в убийстве троих детей, сделали закрытым. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по мере пресечения матери, которая убила троих детей. Екатеринбург, петрова анастасия
Женщину хотят отправить на принудительное лечение Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мать убила троих своих детей

В Свердловском областном суде начали рассматривать дело Анастасии П., обвиняемой в убийстве троих детей. Процесс закрыли от прессы, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Сегодня в суде выслушают свидетелей, сторону защиты и обвинения. Процесс сделали закрытым от СМИ», — отметил журналист агентства. Женщину хотят отправить на принудительное лечение. С таким ходатайством выступает прокуратура. Оглашать приговор на данном заседании не будут, добавили URA.RU в пресс-службе облсуда.

Журналистов пустили в зал только на пять минут, чтобы сделать фото и видео. Участие обвиняемой по видеоконференцсвязи могло сорваться из-за ее состояния. Однако позднее ее все же подключили, рассказал URA.RU один из свидетелей. Мама Анастасии и адвокат Татьяна Ерофеева отказались давать комментарии СМИ.

По версии следствия, в конце 2022 года женщина сначала задушила ремнем от халата двух своих детей, пока те спали. А после убила и третьего ребенка. Своему мужу она оставила записку, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, а старший был одержим блудом и гордыней. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

В черном — мама обвиняемой, рядом с ней — адвокат Татьяна Ерофеева
В черном — мама обвиняемой, рядом с ней — адвокат Татьяна Ерофеева
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловском областном суде начали рассматривать дело Анастасии П., обвиняемой в убийстве троих детей. Процесс закрыли от прессы, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Сегодня в суде выслушают свидетелей, сторону защиты и обвинения. Процесс сделали закрытым от СМИ», — отметил журналист агентства. Женщину хотят отправить на принудительное лечение. С таким ходатайством выступает прокуратура. Оглашать приговор на данном заседании не будут, добавили URA.RU в пресс-службе облсуда. Журналистов пустили в зал только на пять минут, чтобы сделать фото и видео. Участие обвиняемой по видеоконференцсвязи могло сорваться из-за ее состояния. Однако позднее ее все же подключили, рассказал URA.RU один из свидетелей. Мама Анастасии и адвокат Татьяна Ерофеева отказались давать комментарии СМИ. По версии следствия, в конце 2022 года женщина сначала задушила ремнем от халата двух своих детей, пока те спали. А после убила и третьего ребенка. Своему мужу она оставила записку, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, а старший был одержим блудом и гордыней. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...