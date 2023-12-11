О чем россияне хотят спросить Путина на прямой линии

Жители подмосковного города Жуковского отправили видеообращение главе государства Владимиру Путину. Они просят построить современную ледовую арену для хоккеистов. А жители Калининградской области попросили снизить цены на авиабилеты, потому что им проблематично добираться до остальной территории России. Обе просьбы попадут на прямую линию с президентом РФ.
«Более пяти тысяч жителей Жуковского просят вас о строительстве в нашем городе современной ледовой арены для юных хоккеистов», — говорится в первом обращении, поступившем на сайт москва-путину.рф. Ледовая арена нужна жителям города, потому что условия для тренировок отстают от тех, что возможны в Москве и регионах.
«Если нужно срочно куда-то выехать, то стоимость билетов — просто катастрофа и несопоставима с доходами населения, которые совсем не такие, как рапортует Росстат. Билет до Москвы или Санкт-Петербурга стоит 10 000—15 000 рублей, то есть фактически треть зарплаты?» — обратились к Путину из Калининградской области. Жителям региона крайне проблематично добраться до остальной территории России из-за высоких цен на авиабилеты. Калининградцам обещали субсидии из федерального бюджета, но дешевых билетов так и не оказалось в продаже.
Владимир Путин подведет итоги года 14 декабря. В прямом эфире он ответит на вопросы журналистов и жителей России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что общее число сообщений для президента превысит миллион, однако ответить в эфире Путин сможет лишь на несколько десятков вопросов.
Жители подмосковного города Жуковского отправили видеообращение главе государства Владимиру Путину. Они просят построить современную ледовую арену для хоккеистов. А жители Калининградской области попросили снизить цены на авиабилеты, потому что им проблематично добираться до остальной территории России. Обе просьбы попадут на прямую линию с президентом РФ. «Более пяти тысяч жителей Жуковского просят вас о строительстве в нашем городе современной ледовой арены для юных хоккеистов», — говорится в первом обращении, поступившем на сайт москва-путину.рф. Ледовая арена нужна жителям города, потому что условия для тренировок отстают от тех, что возможны в Москве и регионах. «Если нужно срочно куда-то выехать, то стоимость билетов — просто катастрофа и несопоставима с доходами населения, которые совсем не такие, как рапортует Росстат. Билет до Москвы или Санкт-Петербурга стоит 10 000—15 000 рублей, то есть фактически треть зарплаты?» — обратились к Путину из Калининградской области. Жителям региона крайне проблематично добраться до остальной территории России из-за высоких цен на авиабилеты. Калининградцам обещали субсидии из федерального бюджета, но дешевых билетов так и не оказалось в продаже. Владимир Путин подведет итоги года 14 декабря. В прямом эфире он ответит на вопросы журналистов и жителей России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что общее число сообщений для президента превысит миллион, однако ответить в эфире Путин сможет лишь на несколько десятков вопросов.