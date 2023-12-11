О чем россияне хотят спросить Путина на прямой линии

11 декабря 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Некоторым россиянам нужна модернизированная ледовая арена, а другим снижение цен авиабилеты Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители подмосковного города Жуковского отправили видеообращение главе государства Владимиру Путину. Они просят построить современную ледовую арену для хоккеистов. А жители Калининградской области попросили снизить цены на авиабилеты, потому что им проблематично добираться до остальной территории России. Обе просьбы попадут на прямую линию с президентом РФ. «Более пяти тысяч жителей Жуковского просят вас о строительстве в нашем городе современной ледовой арены для юных хоккеистов», — говорится в первом обращении, поступившем на сайт москва-путину.рф . Ледовая арена нужна жителям города, потому что условия для тренировок отстают от тех, что возможны в Москве и регионах. Новость по теме Как задать вопрос Путину на прямой линии в 2023 году «Если нужно срочно куда-то выехать, то стоимость билетов — просто катастрофа и несопоставима с доходами населения, которые совсем не такие, как рапортует Росстат. Билет до Москвы или Санкт-Петербурга стоит 10 000—15 000 рублей, то есть фактически треть зарплаты?» — обратились к Путину из Калининградской области. Жителям региона крайне проблематично добраться до остальной территории России из-за высоких цен на авиабилеты. Калининградцам обещали субсидии из федерального бюджета, но дешевых билетов так и не оказалось в продаже. Владимир Путин подведет итоги года 14 декабря. В прямом эфире он ответит на вопросы журналистов и жителей России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что общее число сообщений для президента превысит миллион, однако ответить в эфире Путин сможет лишь на несколько десятков вопросов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители подмосковного города Жуковского отправили видеообращение главе государства Владимиру Путину. Они просят построить современную ледовую арену для хоккеистов. А жители Калининградской области попросили снизить цены на авиабилеты, потому что им проблематично добираться до остальной территории России. Обе просьбы попадут на прямую линию с президентом РФ. «Более пяти тысяч жителей Жуковского просят вас о строительстве в нашем городе современной ледовой арены для юных хоккеистов», — говорится в первом обращении, поступившем на сайт москва-путину.рф. Ледовая арена нужна жителям города, потому что условия для тренировок отстают от тех, что возможны в Москве и регионах. «Если нужно срочно куда-то выехать, то стоимость билетов — просто катастрофа и несопоставима с доходами населения, которые совсем не такие, как рапортует Росстат. Билет до Москвы или Санкт-Петербурга стоит 10 000—15 000 рублей, то есть фактически треть зарплаты?» — обратились к Путину из Калининградской области. Жителям региона крайне проблематично добраться до остальной территории России из-за высоких цен на авиабилеты. Калининградцам обещали субсидии из федерального бюджета, но дешевых билетов так и не оказалось в продаже. Владимир Путин подведет итоги года 14 декабря. В прямом эфире он ответит на вопросы журналистов и жителей России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что общее число сообщений для президента превысит миллион, однако ответить в эфире Путин сможет лишь на несколько десятков вопросов.