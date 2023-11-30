Как задать вопрос Путину на прямой линии в 2023 году

Песков: прямая линия Путина пройдет 14 декабря
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Задать вопрос Владимиру Путину можно будет, отправив SMS на номер 04040 Фото:

На этой неделе запустят сервисы для приема вопросов на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. URA.RU собрало информацию о том, каким образом можно задать свой вопрос лидеру государства.

  • Вы можете отправить бесплатное SMS с вашим вопросом. Его необходимо будет оправлять на номер 04040. Текст сообщения ограничен 70 знаками.
  • Вы можете зайти на официальный сайт moskva-putinu.ru. Там также существует возможность задать свой вопрос.
  • Вопросы от граждан обрабатывались Общероссийским народным фронтом (ОНФ) на протяжении всего года. Таким образом, все вопросы, которые были получены через SMS, сайт или социальные сети (ВКонтакте и Одноклассники), будут учтены.
  • В студии, где будет проходить программа, будут присутствовать специально приглашенные журналисты. В числе них будут и зарубежные журналисты, которые получили аккредитацию. Будут приниматься звонки от ОНФ, волонтеров и сотрудников колл-центра программы.

Владимир Путин 14 декабря проведет прямую линию совместно с пресс-конференцией, чтобы подвести итоги года. Сервисы для приема вопросов будут запущены на этой неделе. Промо-ролики будут транслироваться на телеканалах для представления номеров телефонов и других способов передачи вопросов президенту. Вопросы для Прямой линии будут отобраны лично президентом.

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На этой неделе запустят сервисы для приема вопросов на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. URA.RU собрало информацию о том, каким образом можно задать свой вопрос лидеру государства. Владимир Путин 14 декабря проведет прямую линию совместно с пресс-конференцией, чтобы подвести итоги года. Сервисы для приема вопросов будут запущены на этой неделе. Промо-ролики будут транслироваться на телеканалах для представления номеров телефонов и других способов передачи вопросов президенту. Вопросы для Прямой линии будут отобраны лично президентом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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