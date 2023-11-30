Общество Как задать вопрос Путину на прямой линии в 2023 году Песков: прямая линия Путина пройдет 14 декабря 30 ноября 2023 в 14:52 Размер текста - 17 + Задать вопрос Владимиру Путину можно будет, отправив SMS на номер 04040 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На этой неделе запустят сервисы для приема вопросов на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. URA.RU собрало информацию о том, каким образом можно задать свой вопрос лидеру государства. Вы можете отправить бесплатное SMS с вашим вопросом. Его необходимо будет оправлять на номер 04040. Текст сообщения ограничен 70 знаками.

Вы можете зайти на официальный сайт moskva-putinu.ru. Там также существует возможность задать свой вопрос.

moskva-putinu.ru. Там также существует возможность задать свой вопрос. Вопросы от граждан обрабатывались Общероссийским народным фронтом (ОНФ) на протяжении всего года. Таким образом, все вопросы, которые были получены через SMS, сайт или социальные сети (ВКонтакте и Одноклассники), будут учтены.

В студии, где будет проходить программа, будут присутствовать специально приглашенные журналисты. В числе них будут и зарубежные журналисты, которые получили аккредитацию. Будут приниматься звонки от ОНФ, волонтеров и сотрудников колл-центра программы. Владимир Путин 14 декабря проведет прямую линию совместно с пресс-конференцией, чтобы подвести итоги года. Сервисы для приема вопросов будут запущены на этой неделе. Промо-ролики будут транслироваться на телеканалах для представления номеров телефонов и других способов передачи вопросов президенту. Вопросы для Прямой линии будут отобраны лично президентом. На этой неделе запустят сервисы для приема вопросов на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. URA.RU собрало информацию о том, каким образом можно задать свой вопрос лидеру государства. Владимир Путин 14 декабря проведет прямую линию совместно с пресс-конференцией, чтобы подвести итоги года. Сервисы для приема вопросов будут запущены на этой неделе. Промо-ролики будут транслироваться на телеканалах для представления номеров телефонов и других способов передачи вопросов президенту. Вопросы для Прямой линии будут отобраны лично президентом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям