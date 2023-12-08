Песков раскрыл, сколько вопросов зададут Путину россияне на прямой линии

Песков: миллион обращений поступят перед прямой линией с Путиным

08 декабря 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

Россияне еще могут отправить свои вопросы Владимиру Путину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года Президент России Владимир Путин сможет ответить на десятки вопросов во время прямой линии. Однако общее число сообщений превысит миллион. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. «В ходе программы удастся ответить на несколько десятков вопросов, не более — это очевидно. Поэтому весь массив, а это свыше миллиона вопросов, будет обрабатываться Общероссийским народным фронтом в содействии с регионами», — поделился Дмитрий Песков, его слова приводит газета «Известия». Представитель Кремля добавил, что с президентом будут сидеть модераторы. Они будут отвечать за прямую линию. Песков 14 декабря будет отвечать за общение Путина с журналистами. Прямая линия с Путиным и большой пресс-подход пройдут 14 декабря. Россияне еще могут отправить свои вопросы главе РФ. Песков отмечает, что все обращения будут систематизированы, а Путин сам смотрит вопросы, передает RT.

Президент России Владимир Путин сможет ответить на десятки вопросов во время прямой линии. Однако общее число сообщений превысит миллион. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. «В ходе программы удастся ответить на несколько десятков вопросов, не более — это очевидно. Поэтому весь массив, а это свыше миллиона вопросов, будет обрабатываться Общероссийским народным фронтом в содействии с регионами», — поделился Дмитрий Песков, его слова приводит газета «Известия». Представитель Кремля добавил, что с президентом будут сидеть модераторы. Они будут отвечать за прямую линию. Песков 14 декабря будет отвечать за общение Путина с журналистами. Прямая линия с Путиным и большой пресс-подход пройдут 14 декабря. Россияне еще могут отправить свои вопросы главе РФ. Песков отмечает, что все обращения будут систематизированы, а Путин сам смотрит вопросы, передает RT.