В Челябинске на 28% вырос спрос на квартиры в новостройках

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Сильнее всего у челябинцев вырос спрос на квартиры-студии Фото:

В Челябинске в ноябре 2023 года, по сравнению с тем же периодом 2022 года, на 28% вырос спрос на квартиры в новостройках. При этом жилье на первичном рынке жилье также подорожало — почти на 30%. Средняя стоимость новых небольших квартир в городе в среднем составляет 5,4 млн рублей, сообщили пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинске спрос на квартиры в новостройках в ноябре 2023 года, по сравнению с ноябрем 2022-го, вырос на 28%. При этом предложение на первичном рынке Челябинска на „Авито Недвижимости“, по сравнению с ноябрем 2022 года, увеличилось на 33%, а квартиры подорожали на 28%. Средняя стоимость квартир в городе в среднем составляет 5,4 млн рублей за объект», — сообщили в пресс-службе.

Сильнее всего в Челябинске вырос спрос на квартиры-студии в новостройках (+46%). Менее популярны у челябинцев в вышеуказанном периоде были однокомнатные (+23), двухкомнатные (+15) и трехкомнатные (+11) квартиры. Также в ноябре, по сравнению с ноябрем 2022 года, в Челябинске на 33% увеличилось количество выставленных на продажу новых квартир.

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В Челябинске в ноябре 2023 года, по сравнению с тем же периодом 2022 года, на 28% вырос спрос на квартиры в новостройках. При этом жилье на первичном рынке жилье также подорожало — почти на 30%. Средняя стоимость новых небольших квартир в городе в среднем составляет 5,4 млн рублей, сообщили пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске спрос на квартиры в новостройках в ноябре 2023 года, по сравнению с ноябрем 2022-го, вырос на 28%. При этом предложение на первичном рынке Челябинска на „Авито Недвижимости“, по сравнению с ноябрем 2022 года, увеличилось на 33%, а квартиры подорожали на 28%. Средняя стоимость квартир в городе в среднем составляет 5,4 млн рублей за объект», — сообщили в пресс-службе. Сильнее всего в Челябинске вырос спрос на квартиры-студии в новостройках (+46%). Менее популярны у челябинцев в вышеуказанном периоде были однокомнатные (+23), двухкомнатные (+15) и трехкомнатные (+11) квартиры. Также в ноябре, по сравнению с ноябрем 2022 года, в Челябинске на 33% увеличилось количество выставленных на продажу новых квартир.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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