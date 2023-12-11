В Челябинске на 28% вырос спрос на квартиры в новостройках

11 декабря 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Сильнее всего у челябинцев вырос спрос на квартиры-студии Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске в ноябре 2023 года, по сравнению с тем же периодом 2022 года, на 28% вырос спрос на квартиры в новостройках. При этом жилье на первичном рынке жилье также подорожало — почти на 30%. Средняя стоимость новых небольших квартир в городе в среднем составляет 5,4 млн рублей, сообщили пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске спрос на квартиры в новостройках в ноябре 2023 года, по сравнению с ноябрем 2022-го, вырос на 28%. При этом предложение на первичном рынке Челябинска на „Авито Недвижимости“, по сравнению с ноябрем 2022 года, увеличилось на 33%, а квартиры подорожали на 28%. Средняя стоимость квартир в городе в среднем составляет 5,4 млн рублей за объект», — сообщили в пресс-службе. Сильнее всего в Челябинске вырос спрос на квартиры-студии в новостройках (+46%). Менее популярны у челябинцев в вышеуказанном периоде были однокомнатные (+23), двухкомнатные (+15) и трехкомнатные (+11) квартиры. Также в ноябре, по сравнению с ноябрем 2022 года, в Челябинске на 33% увеличилось количество выставленных на продажу новых квартир.

В Челябинске в ноябре 2023 года, по сравнению с тем же периодом 2022 года, на 28% вырос спрос на квартиры в новостройках. При этом жилье на первичном рынке жилье также подорожало — почти на 30%. Средняя стоимость новых небольших квартир в городе в среднем составляет 5,4 млн рублей, сообщили пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске спрос на квартиры в новостройках в ноябре 2023 года, по сравнению с ноябрем 2022-го, вырос на 28%. При этом предложение на первичном рынке Челябинска на „Авито Недвижимости“, по сравнению с ноябрем 2022 года, увеличилось на 33%, а квартиры подорожали на 28%. Средняя стоимость квартир в городе в среднем составляет 5,4 млн рублей за объект», — сообщили в пресс-службе. Сильнее всего в Челябинске вырос спрос на квартиры-студии в новостройках (+46%). Менее популярны у челябинцев в вышеуказанном периоде были однокомнатные (+23), двухкомнатные (+15) и трехкомнатные (+11) квартиры. Также в ноябре, по сравнению с ноябрем 2022 года, в Челябинске на 33% увеличилось количество выставленных на продажу новых квартир.