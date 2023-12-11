Незлобин распродает свою московскую недвижимость

11 декабря 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Сейчас Александр Незлобин (на фото) проживает в США Фото: Дарья Попова © URA.RU Уроженец Полевского (Свердловская область), юморист Александр Незлобин, продает свою недвижимость в Москве. Сейчас он живет в США. «Незлобин продал свою двушку в центре Москвы. Квартира площадью 54 квадрата находится на улице Каретный Ряд в Тверском районе. Такие в среднем стоят 43 миллиона рублей. Дом был построен по спецпроекту для сотрудников Большого театра, рядом находятся пять станций метро», — сообщает telegram-канал Shot. После начала в 2022 году боевых действий на Украине 40-летний Незлобин эмигрировал с семьей в США. А начинал он свою карьеру юмориста в Екатеринбурге.

Уроженец Полевского (Свердловская область), юморист Александр Незлобин, продает свою недвижимость в Москве. Сейчас он живет в США. «Незлобин продал свою двушку в центре Москвы. Квартира площадью 54 квадрата находится на улице Каретный Ряд в Тверском районе. Такие в среднем стоят 43 миллиона рублей. Дом был построен по спецпроекту для сотрудников Большого театра, рядом находятся пять станций метро», — сообщает telegram-канал Shot. После начала в 2022 году боевых действий на Украине 40-летний Незлобин эмигрировал с семьей в США. А начинал он свою карьеру юмориста в Екатеринбурге.