Незлобин распродает свою московскую недвижимость

Сейчас Александр Незлобин (на фото) проживает в США
Уроженец Полевского (Свердловская область), юморист Александр Незлобин, продает свою недвижимость в Москве. Сейчас он живет в США.
«Незлобин продал свою двушку в центре Москвы. Квартира площадью 54 квадрата находится на улице Каретный Ряд в Тверском районе. Такие в среднем стоят 43 миллиона рублей. Дом был построен по спецпроекту для сотрудников Большого театра, рядом находятся пять станций метро», — сообщает telegram-канал Shot.
После начала в 2022 году боевых действий на Украине 40-летний Незлобин эмигрировал с семьей в США. А начинал он свою карьеру юмориста в Екатеринбурге.
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