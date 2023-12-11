Незлобин распродает свою московскую недвижимость

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Ресторан ESHAK. Открытие летней веранды. Екатеринбург, незлобин
Сейчас Александр Незлобин (на фото) проживает в США Фото:

Уроженец Полевского (Свердловская область), юморист Александр Незлобин, продает свою недвижимость в Москве. Сейчас он живет в США.

«Незлобин продал свою двушку в центре Москвы. Квартира площадью 54 квадрата находится на улице Каретный Ряд в Тверском районе. Такие в среднем стоят 43 миллиона рублей. Дом был построен по спецпроекту для сотрудников Большого театра, рядом находятся пять станций метро», — сообщает telegram-канал Shot.

После начала в 2022 году боевых действий на Украине 40-летний Незлобин эмигрировал с семьей в США. А начинал он свою карьеру юмориста в Екатеринбурге.

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Уроженец Полевского (Свердловская область), юморист Александр Незлобин, продает свою недвижимость в Москве. Сейчас он живет в США. «Незлобин продал свою двушку в центре Москвы. Квартира площадью 54 квадрата находится на улице Каретный Ряд в Тверском районе. Такие в среднем стоят 43 миллиона рублей. Дом был построен по спецпроекту для сотрудников Большого театра, рядом находятся пять станций метро», — сообщает telegram-канал Shot. После начала в 2022 году боевых действий на Украине 40-летний Незлобин эмигрировал с семьей в США. А начинал он свою карьеру юмориста в Екатеринбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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