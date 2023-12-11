Свердловский оборонный завод расширит производство, построив новый корпус

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Последствия потопа на улице Татищева, 179. Екатеринбург, экскаватор, тэц, труба, труба дымит, устранение последствий
На МЗиКе будут расширять производство Фото:

На машиностроительном заводе имени Калинина (МЗиК) в Екатеринбурге демонтируют объект недвижимости. Информация об этом появилась на сайте раскрытия корпоративной информации «Интерфакс». По данным URA.RU, в будущем на этом месте построят новое здание.

«Здание старое, неэксплуатируемое. Вместо него построят новое, так как необходимо расширять производство», — поделился осведомленный источник.

МЗиК входит в концерн ВКО «Алмаз — Антей», который специализируется на выпуске вооружения для противовоздушной обороны. Предприятие производит как гражданскую продукцию — малогабаритные напольные погрузчики, электро- и дизельные погрузчики, электротележки, коммунальные машины, так и военную. Например, боевые средства зенитно-ракетной системы С-300В.

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На машиностроительном заводе имени Калинина (МЗиК) в Екатеринбурге демонтируют объект недвижимости. Информация об этом появилась на сайте раскрытия корпоративной информации «Интерфакс». По данным URA.RU, в будущем на этом месте построят новое здание. «Здание старое, неэксплуатируемое. Вместо него построят новое, так как необходимо расширять производство», — поделился осведомленный источник. МЗиК входит в концерн ВКО «Алмаз — Антей», который специализируется на выпуске вооружения для противовоздушной обороны. Предприятие производит как гражданскую продукцию — малогабаритные напольные погрузчики, электро- и дизельные погрузчики, электротележки, коммунальные машины, так и военную. Например, боевые средства зенитно-ракетной системы С-300В.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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