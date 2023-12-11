Свердловский оборонный завод расширит производство, построив новый корпус

На машиностроительном заводе имени Калинина (МЗиК) в Екатеринбурге демонтируют объект недвижимости. Информация об этом появилась на сайте раскрытия корпоративной информации «Интерфакс». По данным URA.RU, в будущем на этом месте построят новое здание.
«Здание старое, неэксплуатируемое. Вместо него построят новое, так как необходимо расширять производство», — поделился осведомленный источник.
МЗиК входит в концерн ВКО «Алмаз — Антей», который специализируется на выпуске вооружения для противовоздушной обороны. Предприятие производит как гражданскую продукцию — малогабаритные напольные погрузчики, электро- и дизельные погрузчики, электротележки, коммунальные машины, так и военную. Например, боевые средства зенитно-ракетной системы С-300В.
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