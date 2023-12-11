Роман Костомаров впервые вышел на лед после ампутации. Видео

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Роман Костомаров вновь вышел на лед Фото:
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Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Фигурист Роман Костомаров впервые вышел на лед после операции. Об этом рассказал сам спортсмен.

«Я вышел на лед», — сообщил Костомаров в своем telegram-канале. Он добавил, что его первые шаги на льду в детстве были видны только его родителям, и сейчас он восстанавливает свои навыки катания на коньках. Роман отмечает, что все происходящее тщательно фиксируется съемочной бригадой, которая сопровождает его каждый день.

Роман Костомаров в январе этого года переболел тяжелой формой пневмонии, из-за которой попал в реанимацию. Осложнения привели к необходимости ампутации конечностей. Спортсмен подчеркнул, что поддержка и любовь семьи помогли ему справиться с трудностями и вернуться к жизни. В настоящее время Роман восстанавливается с помощью протезов для конечностей.

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Фигурист Роман Костомаров впервые вышел на лед после операции. Об этом рассказал сам спортсмен. «Я вышел на лед», — сообщил Костомаров в своем telegram-канале. Он добавил, что его первые шаги на льду в детстве были видны только его родителям, и сейчас он восстанавливает свои навыки катания на коньках. Роман отмечает, что все происходящее тщательно фиксируется съемочной бригадой, которая сопровождает его каждый день. Роман Костомаров в январе этого года переболел тяжелой формой пневмонии, из-за которой попал в реанимацию. Осложнения привели к необходимости ампутации конечностей. Спортсмен подчеркнул, что поддержка и любовь семьи помогли ему справиться с трудностями и вернуться к жизни. В настоящее время Роман восстанавливается с помощью протезов для конечностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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