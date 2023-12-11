Роман Костомаров впервые вышел на лед после ампутации. Видео

11 декабря 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Роман Костомаров вновь вышел на лед Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Фигурист Роман Костомаров впервые вышел на лед после операции. Об этом рассказал сам спортсмен. «Я вышел на лед», — сообщил Костомаров в своем telegram-канале. Он добавил, что его первые шаги на льду в детстве были видны только его родителям, и сейчас он восстанавливает свои навыки катания на коньках. Роман отмечает, что все происходящее тщательно фиксируется съемочной бригадой, которая сопровождает его каждый день. Роман Костомаров в январе этого года переболел тяжелой формой пневмонии, из-за которой попал в реанимацию. Осложнения привели к необходимости ампутации конечностей. Спортсмен подчеркнул, что поддержка и любовь семьи помогли ему справиться с трудностями и вернуться к жизни. В настоящее время Роман восстанавливается с помощью протезов для конечностей.

Фигурист Роман Костомаров впервые вышел на лед после операции. Об этом рассказал сам спортсмен. «Я вышел на лед», — сообщил Костомаров в своем telegram-канале. Он добавил, что его первые шаги на льду в детстве были видны только его родителям, и сейчас он восстанавливает свои навыки катания на коньках. Роман отмечает, что все происходящее тщательно фиксируется съемочной бригадой, которая сопровождает его каждый день. Роман Костомаров в январе этого года переболел тяжелой формой пневмонии, из-за которой попал в реанимацию. Осложнения привели к необходимости ампутации конечностей. Спортсмен подчеркнул, что поддержка и любовь семьи помогли ему справиться с трудностями и вернуться к жизни. В настоящее время Роман восстанавливается с помощью протезов для конечностей.