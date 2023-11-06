Костомаров рассказал, как вернулся к жизни

Костомаров сказал, что вера и любовь семьи помогли ему вернуться к жизни

06 ноября 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Роман Костомаров рассказал, что он полгода лежал в палате Фото: Александр Авилов / АГН Москва новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров вернулся к жизни благодаря поддержке своих родных. По его словам, после ампутаций конечностей, он думал что все кончено. Об этом фигурист рассказал во время выступления во время просветительского марафона Российского общества «Знание». «Я действительно лишился фактически всего, ноги, руки — это до слез обидно. Трудно заставить себя думать, что все будет хорошо. Только сильная поддержка жены Оксаны, моей мамы, моего брата [вернули меня к жизни]. Желаю, чтобы у всех был рядом близкий и любимый человек, который поддержит в трудную минуту», — заявил Роман Костомаров. Страница «Знаний» в соцсети « Вконтакте » ведет прямую трансляцию с форума. Костомаров отметил, что он полгода пролежал в палате. По его словам, это было ужасное ощущение. Сейчас фигурист хочет наслаждаться жизнью. Он призвал заниматься любимым делом, ценить все моменты, любить семью и не впадать в депрессию. Костомаров рассказал о своей радости, что он снова может водить машину, заниматься в зале и плавать. «Для меня это победа», — отметил фигурист. В январе олимпийский чемпион попал в больницу из-за пневмонии. Болезнь развивалась, стала образоваться гангрена. Врачам не оставалось иного выбора кроме ампутации конечностей фигуриста. Для восстановления двигательной способности Костомарову сделали протезы, к которым он долго привыкал. Впервые на лед Костомаров вышел в августе. « Дни.ру » пишут, что Костомаров примет участие в большом юбилейном гала-концерте 17 декабря в ВТБ «Арена». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров вернулся к жизни благодаря поддержке своих родных. По его словам, после ампутаций конечностей, он думал что все кончено. Об этом фигурист рассказал во время выступления во время просветительского марафона Российского общества «Знание». «Я действительно лишился фактически всего, ноги, руки — это до слез обидно. Трудно заставить себя думать, что все будет хорошо. Только сильная поддержка жены Оксаны, моей мамы, моего брата [вернули меня к жизни]. Желаю, чтобы у всех был рядом близкий и любимый человек, который поддержит в трудную минуту», — заявил Роман Костомаров. Страница «Знаний» в соцсети «Вконтакте» ведет прямую трансляцию с форума. Костомаров отметил, что он полгода пролежал в палате. По его словам, это было ужасное ощущение. Сейчас фигурист хочет наслаждаться жизнью. Он призвал заниматься любимым делом, ценить все моменты, любить семью и не впадать в депрессию. Костомаров рассказал о своей радости, что он снова может водить машину, заниматься в зале и плавать. «Для меня это победа», — отметил фигурист. В январе олимпийский чемпион попал в больницу из-за пневмонии. Болезнь развивалась, стала образоваться гангрена. Врачам не оставалось иного выбора кроме ампутации конечностей фигуриста. Для восстановления двигательной способности Костомарову сделали протезы, к которым он долго привыкал. Впервые на лед Костомаров вышел в августе. «Дни.ру» пишут, что Костомаров примет участие в большом юбилейном гала-концерте 17 декабря в ВТБ «Арена».