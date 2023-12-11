Тюменские риэлторы определили самый популярный в регионе тип недвижимости

В 2023 году одним из лидеров ипотечного спроса стало индивидуальное жилье Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Рынок недвижимости Тюмени

В Тюменской области объем ипотечного кредитования за год вырос на 27%. Такие цифры озвучили аналитики Центробанка в информационном бюллетене, опубликованном на официальном сайте финансового регулятора.

Корреспондент URA.RU проанализировал данные крупнейших банков, а так же отчеты участников тюменского сообщества риэлторов. В результате был составлен рейтинг самой продаваемой в Тюменской области недвижимости.

Вторичное жилье

Около 43% спроса в Тюменской области составляет «вторичка». Риэлторы объясняют это тем, что цены в этом сегменте ниже, чем на новостройки. К тому же, часто на продажу выставляется жилье, построенное не больше 3-4 лет назад.

«В квартирах толком никто не жил. Называть его вторичным даже не совсем правильно», — пояснила URA.RU президент объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина.

Загородная недвижимость

В сегменте ИЖС Тюменцам предлагают создать свой проект дома или выбрать готовый, типовой для застройщика Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На второе место в структуре спроса в 2023 году вышла недвижимость за городом. На готовые дома, коттеджи и индивидуальное строительство Тюменцы взяли почти 27% ипотечных кредитов. Цены здесь пока держатся даже ниже, чем на вторичном рынке, поясняют риэлторы. Чаще всего покупатели ищут домики, расположенные вокруг Тюмени в радиусе до 25 километров.

Новое жилье

Договоры долевого участия становятся в Тюмени все менее популярными. В целом, жилье в новостройках приобретают в 20% случаев.

Центробанк в своем отчете приводит статистику: из 8,44 тысяч кредитов, предоставленных тюменцам в октябре, всего 3,5 тысячи участвуют в договорах долевого участия. Данные по всем месяцам 2023 года представлены в информационном бюллетене на официальном сайте регулятора.

Прочая недвижимость

Оставшиеся 10% рынка сейчас занимают земельные участки и дачи. Эти покупки являются скорее сезонными — пик спроса обычно регистрируют в начале дачного сезона, а заканчивается ажиотаж ближе к ноябрю.