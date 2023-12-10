ЦБ РФ: в Тюмени в 2023 году на треть вырос объем ипотечного кредитования

В 20% случаев тюменцы оформляют ипотеку на новостройки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Рынок недвижимости Тюмени

Жители Тюменской области за 2023 год взяли ипотечных кредитов на все виды жилья почти на 300 миллиардов рублей. Это почти на треть выше, чем за весь 2022 год, сообщают аналитики Центробанка.

«С 1 января по 1 ноября 2023 года жители Тюменской области взяли ипотечных кредитов на 291,6 млрд рублей. Пик ипотечного кредитования пришелся на сентябрь — в этом месяце выдано ипотечных кредитов на 44,2 млрд рублей», — говорится в аналитической записке финансового регулятора.

По данным ДОМ.РФ, за весь 2022 год в Тюменской области было выдано около 60 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму в 213 млрд рублей. В 2023 году тюменцы уже получили 75,6 тысячи ипотечных кредитов. Средний объем ипотеки по области составляет 3,8 млн рублей, сообщают аналитики ЦБ РФ.

По мнению участников регионального риэлторского сообщества, такие темпы кредитования вряд ли удастся сохранить в 2024 году. «Центробанк пока не свел данные за ноябрь, но уже в октябре объем выдачи ипотеки упал на четверть — до 32 млрд рублей, по сравнению с сентябрьскими 44 млрд. Стоит ожидать дальнейшего снижения спроса на ипотеку из-за решений регулятора относительно ключевой ставки», — пояснил URA.RU источник в объединении риэлторов Тюменской области.

Ранее агентство рассказало, что в Тюмени на фоне изменений, принятых Центробанком, снижается интерес к новостройкам. Количество кредитов на такое жилье снизилось за два месяца на 7%.