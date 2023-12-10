10 декабря 2023

Как правильно выбирать красную икру

Курганцам дали советы по выбору красной икры
© Служба новостей «URA.RU»
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Еда. Екатеринбург, деликатесы, красная икра
При выборе икры необходимо обращать внимание на внешний вид продукта и дату изготовления Фото:

Курганцам разъяснили, что при покупке красной икры необходимо обращать внимание на внешний вид, дату изготовления и маркировку. О правилах выбора качественного рыбного продукта, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области.

Правила выбора красной икры:

  • на этикетке написано название рыбы, из которой была изъята икра;
  • имеется дата изготовления и фасовки;
  • в составе не должно быть пищевой добавки Е-239 (уротропин);
  • на жестяной банке должна быть маркировка;
  • крышка банки не должна проминаться и быть вздутой;
  • икра полностью заполняет баночку;
  • икринки мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеющие пленок и трещинок;
  • натуральные икринки имеют ядро в отличие от искусственных;
  • должны лопаться при слабом нажатии;
  • в горячей воде немного белеет и опускается на дно;
  • должна иметь среднесоленый вкус, без резкой горечи.

Также стоит обращать внимание на то, чтобы икра не истекала соком, а икринки не были «сдувшимися». Такие признаки могут говорить о том, что икру уже размораживали. Кроме того, рекомендуется не покупать красную икру «с рук» и в местах несанкционированной торговли. Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре, указанной производителем. Желательно в стеклянной и пластиковой таре. После вскрытия икру необходимо употребить в течение трех дней.

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Курганцам разъяснили, что при покупке красной икры необходимо обращать внимание на внешний вид, дату изготовления и маркировку. О правилах выбора качественного рыбного продукта, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области. Правила выбора красной икры: Также стоит обращать внимание на то, чтобы икра не истекала соком, а икринки не были «сдувшимися». Такие признаки могут говорить о том, что икру уже размораживали. Кроме того, рекомендуется не покупать красную икру «с рук» и в местах несанкционированной торговли. Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре, указанной производителем. Желательно в стеклянной и пластиковой таре. После вскрытия икру необходимо употребить в течение трех дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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