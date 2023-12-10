Как правильно выбирать красную икру

Курганцам разъяснили, что при покупке красной икры необходимо обращать внимание на внешний вид, дату изготовления и маркировку. О правилах выбора качественного рыбного продукта, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области.
Правила выбора красной икры:
- на этикетке написано название рыбы, из которой была изъята икра;
- имеется дата изготовления и фасовки;
- в составе не должно быть пищевой добавки Е-239 (уротропин);
- на жестяной банке должна быть маркировка;
- крышка банки не должна проминаться и быть вздутой;
- икра полностью заполняет баночку;
- икринки мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеющие пленок и трещинок;
- натуральные икринки имеют ядро в отличие от искусственных;
- должны лопаться при слабом нажатии;
- в горячей воде немного белеет и опускается на дно;
- должна иметь среднесоленый вкус, без резкой горечи.
Также стоит обращать внимание на то, чтобы икра не истекала соком, а икринки не были «сдувшимися». Такие признаки могут говорить о том, что икру уже размораживали. Кроме того, рекомендуется не покупать красную икру «с рук» и в местах несанкционированной торговли. Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре, указанной производителем. Желательно в стеклянной и пластиковой таре. После вскрытия икру необходимо употребить в течение трех дней.
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