Как правильно выбирать красную икру

Курганцам дали советы по выбору красной икры

11 декабря 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

При выборе икры необходимо обращать внимание на внешний вид продукта и дату изготовления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганцам разъяснили, что при покупке красной икры необходимо обращать внимание на внешний вид, дату изготовления и маркировку. О правилах выбора качественного рыбного продукта, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области. Правила выбора красной икры: на этикетке написано название рыбы, из которой была изъята икра;

имеется дата изготовления и фасовки;

в составе не должно быть пищевой добавки Е-239 (уротропин);

на жестяной банке должна быть маркировка;

крышка банки не должна проминаться и быть вздутой;

икра полностью заполняет баночку;

икринки мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеющие пленок и трещинок;

натуральные икринки имеют ядро в отличие от искусственных;

должны лопаться при слабом нажатии;

в горячей воде немного белеет и опускается на дно;

должна иметь среднесоленый вкус, без резкой горечи. Также стоит обращать внимание на то, чтобы икра не истекала соком, а икринки не были «сдувшимися». Такие признаки могут говорить о том, что икру уже размораживали. Кроме того, рекомендуется не покупать красную икру «с рук» и в местах несанкционированной торговли. Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре, указанной производителем. Желательно в стеклянной и пластиковой таре. После вскрытия икру необходимо употребить в течение трех дней.

Курганцам разъяснили, что при покупке красной икры необходимо обращать внимание на внешний вид, дату изготовления и маркировку. О правилах выбора качественного рыбного продукта, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области. Правила выбора красной икры: Также стоит обращать внимание на то, чтобы икра не истекала соком, а икринки не были «сдувшимися». Такие признаки могут говорить о том, что икру уже размораживали. Кроме того, рекомендуется не покупать красную икру «с рук» и в местах несанкционированной торговли. Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре, указанной производителем. Желательно в стеклянной и пластиковой таре. После вскрытия икру необходимо употребить в течение трех дней.