Адвокат Салкин: россияне рискуют остаться без паспорта за границей

11 декабря 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Загранпаспорт будет храниться до погашения долгов или прохождения срочной службы, сказал Михаил Салкин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россияне, живущие в другой стране, могут остаться без документов, если пристав введет ограничение на выезд. Об этом в беседе с URA.RU сообщил адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин. «Сейчас возникла опасность у граждан, которые находятся или проживают постоянно за рубежом. В случае, если им, например, пристав введет ограничение на выезд, они будут обязаны за границей сдать свой заграничный паспорт в консульство для его пересылки в РФ на хранение, и фактически остаться без документа, удостоверяющего личность. А если он этого не сделает, то через пять дней его документ становится недействительным», — сказал Михаил Салкин. Новость по теме В РФ вступил в силу новый закон о загранпаспортах По его словам, аналогичная проблема ожидает и тех, кто находится в РФ и кому пристав ввел ограничения. «Не все граждане каждый день проверяют портал „Госуслуг“. Узнать о введенном в отношении них ограничении они могут спустя пятидневный срок и фактически их паспорт превращается „в тыкву“, так как становится недействительным, даже при условии, что они оперативно погасили задолженность», — отметил адвокат. Срок хранения загранпаспорта устанавливается до прекращения оснований, по которым вводится ограничение для выезда за границу, продолжил эксперт. «Например, погашения задолженности, если ограничение наложил судебный пристав, прохождение воинской службы, в случае службы по призыву, либо сроком действия заграничного паспорта», — добавил собеседник агентства. Салкин дал ряд рекомендаций россиянам для того, чтобы не остаться без загранпаспорта. «Нужно регулярно проверять портал государственных услуг на предмет возможного появления ограничения на выезд за рубеж, в том числе и из-за забытого и неоплаченного административного штрафа. При возникновении такого ограничения посещать МФЦ или орган по вопросу миграции с целью сдачи своего документа, чтобы он не превратился в недействительный, чтобы не пришлось потом повторно оплачивать пошлину за его выдачу», — заключил адвокат. В России с 11 декабря вступили в силу основания для недействительности заграничных паспортов. Также начали действовать правила сдачи их на хранение органам власти в случае ограничения на выезд из страны. Основания для этого может быть несколько: от работы в ФСБ, до долгов и срочной службы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне, живущие в другой стране, могут остаться без документов, если пристав введет ограничение на выезд. Об этом в беседе с URA.RU сообщил адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин. «Сейчас возникла опасность у граждан, которые находятся или проживают постоянно за рубежом. В случае, если им, например, пристав введет ограничение на выезд, они будут обязаны за границей сдать свой заграничный паспорт в консульство для его пересылки в РФ на хранение, и фактически остаться без документа, удостоверяющего личность. А если он этого не сделает, то через пять дней его документ становится недействительным», — сказал Михаил Салкин. По его словам, аналогичная проблема ожидает и тех, кто находится в РФ и кому пристав ввел ограничения. «Не все граждане каждый день проверяют портал „Госуслуг“. Узнать о введенном в отношении них ограничении они могут спустя пятидневный срок и фактически их паспорт превращается „в тыкву“, так как становится недействительным, даже при условии, что они оперативно погасили задолженность», — отметил адвокат. Срок хранения загранпаспорта устанавливается до прекращения оснований, по которым вводится ограничение для выезда за границу, продолжил эксперт. «Например, погашения задолженности, если ограничение наложил судебный пристав, прохождение воинской службы, в случае службы по призыву, либо сроком действия заграничного паспорта», — добавил собеседник агентства. Салкин дал ряд рекомендаций россиянам для того, чтобы не остаться без загранпаспорта. «Нужно регулярно проверять портал государственных услуг на предмет возможного появления ограничения на выезд за рубеж, в том числе и из-за забытого и неоплаченного административного штрафа. При возникновении такого ограничения посещать МФЦ или орган по вопросу миграции с целью сдачи своего документа, чтобы он не превратился в недействительный, чтобы не пришлось потом повторно оплачивать пошлину за его выдачу», — заключил адвокат. В России с 11 декабря вступили в силу основания для недействительности заграничных паспортов. Также начали действовать правила сдачи их на хранение органам власти в случае ограничения на выезд из страны. Основания для этого может быть несколько: от работы в ФСБ, до долгов и срочной службы.