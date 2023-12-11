Адвокат Салкин: россияне рискуют остаться без паспорта за границей

Россияне, живущие в другой стране, могут остаться без документов, если пристав введет ограничение на выезд. Об этом в беседе с URA.RU сообщил адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
«Сейчас возникла опасность у граждан, которые находятся или проживают постоянно за рубежом. В случае, если им, например, пристав введет ограничение на выезд, они будут обязаны за границей сдать свой заграничный паспорт в консульство для его пересылки в РФ на хранение, и фактически остаться без документа, удостоверяющего личность. А если он этого не сделает, то через пять дней его документ становится недействительным», — сказал Михаил Салкин.
По его словам, аналогичная проблема ожидает и тех, кто находится в РФ и кому пристав ввел ограничения. «Не все граждане каждый день проверяют портал „Госуслуг“. Узнать о введенном в отношении них ограничении они могут спустя пятидневный срок и фактически их паспорт превращается „в тыкву“, так как становится недействительным, даже при условии, что они оперативно погасили задолженность», — отметил адвокат.
Срок хранения загранпаспорта устанавливается до прекращения оснований, по которым вводится ограничение для выезда за границу, продолжил эксперт. «Например, погашения задолженности, если ограничение наложил судебный пристав, прохождение воинской службы, в случае службы по призыву, либо сроком действия заграничного паспорта», — добавил собеседник агентства.
Салкин дал ряд рекомендаций россиянам для того, чтобы не остаться без загранпаспорта. «Нужно регулярно проверять портал государственных услуг на предмет возможного появления ограничения на выезд за рубеж, в том числе и из-за забытого и неоплаченного административного штрафа. При возникновении такого ограничения посещать МФЦ или орган по вопросу миграции с целью сдачи своего документа, чтобы он не превратился в недействительный, чтобы не пришлось потом повторно оплачивать пошлину за его выдачу», — заключил адвокат.
В России с 11 декабря вступили в силу основания для недействительности заграничных паспортов. Также начали действовать правила сдачи их на хранение органам власти в случае ограничения на выезд из страны. Основания для этого может быть несколько: от работы в ФСБ, до долгов и срочной службы.
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