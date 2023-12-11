Как работают новые правила сдачи загранпаспорта, и кого не пустят за границу

В РФ заработал единый перечень оснований недействительности загранпаспортов

11 декабря 2023 в 08:20 Размер текста - 17 +

Загранпаспорта на хранение нужно сдавать тому органу, который осуществлял их выдачу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 11 декабря в России вступили в силу основания для недействительности заграничных паспортов. Кроме того, начали действовать правила сдачи загранпаспорта на хранение органам власти в случае ограничения на выезд из страны. Теперь россияне в течение пяти дней после пришедшего уведомления об ограничении выезда должны сдать загранпаспорт. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Когда нужно сдать загранпаспорт Запретить выезд из страны могут по разным причинам: от службы в ФСБ до банкротства и уклонения от обязательств, которые наложены судом. В последние входят, например, уплата алиментов. Но сдавать паспорт нужно только в трех случаях: после увольнения из органов ФСБ;

при допуске к сведениям особой важности. А также к совершенно секретным сведениям, которые относятся к государственной тайне;

во время направления на альтернативную гражданскую службу или при призыве на военную службу; Также по действующему закону могут ограничить выезд из страны военнообязанным. Загранпаспорт при этом сдавать не нужно, но воспользоваться им не получится. Ограничение будет действовать со дня размещения повестки до исполнения обязанности явиться в военный комиссариат по этой повестке. Она будет опубликована в специальном реестре. Заграничные паспорта могут изъять у обвиняемых, подозреваемых, осужденных. А также у тех, кто уклоняется от исполнения обязательств, которые наложены судом. Кому и куда сдавать заграничные паспорта Согласно закону, загранпаспорт нужно сдавать в государственный орган, выдавший документ. То есть туда, где человек получал паспорт. В постановлении правительства по правилам передачи паспортов на хранение говорится, что все зависит от оснований для их сдачи. Когда данная ситуация связана с государственной тайной или другими секретными сведениями, загранпаспорта нужно нести в госорган, который дал доступ к этим сведениям. В ФСБ отдавать их на хранение нужно в том случае, когда гражданин увольняется со службы. А военнообязанные при призыве на службу передают заграничные паспорта в органы внутренних дел. При сдаче паспорта на хранение заполняется акт приема-передачи документа. По истечению данного срока хранения документ вернут владельцу. Но если загранпаспорт сдается в связи с военной службой, получить назад его можно будет только при предъявлении военного билета с отметкой о прохождении службы. Какие меры будут предприняты в случае несдачи загранпаспорта Для тех, кто не сдал загранпаспорт самостоятельно, штрафы и другие меры наказания закон не предусматривает. Но документ вводит 15 оснований для того, чтобы загранпаспорт был признан недействительным. К ним относится и несдача документа на хранение. Это касается только тех загранпаспортов, которые нужно было сдать из-за допуска к государственной тайне. Недействительным паспорт могут признать при утрате самого документа, смене ФИО владельца, его пола, даты рождения или в случае смерти владельца. Еще одним основанием может являться прекращение гражданства ли отмена решения о его приобретении. Также недействительным заграничный паспорт может стать, если выяснится, что у владельца документа вовсе не было гражданства, паспорт был оформлен на основании поддельных документов или изготовлен на похищенном или утраченном бланке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 11 декабря в России вступили в силу основания для недействительности заграничных паспортов. Кроме того, начали действовать правила сдачи загранпаспорта на хранение органам власти в случае ограничения на выезд из страны. Теперь россияне в течение пяти дней после пришедшего уведомления об ограничении выезда должны сдать загранпаспорт. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Запретить выезд из страны могут по разным причинам: от службы в ФСБ до банкротства и уклонения от обязательств, которые наложены судом. В последние входят, например, уплата алиментов. Но сдавать паспорт нужно только в трех случаях: Также по действующему закону могут ограничить выезд из страны военнообязанным. Загранпаспорт при этом сдавать не нужно, но воспользоваться им не получится. Ограничение будет действовать со дня размещения повестки до исполнения обязанности явиться в военный комиссариат по этой повестке. Она будет опубликована в специальном реестре. Заграничные паспорта могут изъять у обвиняемых, подозреваемых, осужденных. А также у тех, кто уклоняется от исполнения обязательств, которые наложены судом. Согласно закону, загранпаспорт нужно сдавать в государственный орган, выдавший документ. То есть туда, где человек получал паспорт. В постановлении правительства по правилам передачи паспортов на хранение говорится, что все зависит от оснований для их сдачи. Когда данная ситуация связана с государственной тайной или другими секретными сведениями, загранпаспорта нужно нести в госорган, который дал доступ к этим сведениям. В ФСБ отдавать их на хранение нужно в том случае, когда гражданин увольняется со службы. А военнообязанные при призыве на службу передают заграничные паспорта в органы внутренних дел. При сдаче паспорта на хранение заполняется акт приема-передачи документа. По истечению данного срока хранения документ вернут владельцу. Но если загранпаспорт сдается в связи с военной службой, получить назад его можно будет только при предъявлении военного билета с отметкой о прохождении службы. Для тех, кто не сдал загранпаспорт самостоятельно, штрафы и другие меры наказания закон не предусматривает. Но документ вводит 15 оснований для того, чтобы загранпаспорт был признан недействительным. К ним относится и несдача документа на хранение. Это касается только тех загранпаспортов, которые нужно было сдать из-за допуска к государственной тайне. Недействительным паспорт могут признать при утрате самого документа, смене ФИО владельца, его пола, даты рождения или в случае смерти владельца. Еще одним основанием может являться прекращение гражданства ли отмена решения о его приобретении. Также недействительным заграничный паспорт может стать, если выяснится, что у владельца документа вовсе не было гражданства, паспорт был оформлен на основании поддельных документов или изготовлен на похищенном или утраченном бланке.