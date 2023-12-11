Бывший президент Украины предположил, почему Путин начал СВО

Экс-президент Украины Кучма: СВО началась из-за отсутствия реакции с Запада

11 декабря 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Мир не смог ничего противопоставить России, заявил Леонид Кучма (на фото справа) Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Невозможность Запада что-либо противопоставить президенту РФ Владимиру Путину, позволило России воссоединится с Крымом и добиться своих целей в Донбассе. Такое заявление сделал экс-президент Украины Леонид Кучма. «Было крайне неприятно, что мир не отреагировал. Было тихо. Путин понимал, что может сделать что угодно, потому что не было принципиального ответа», — передает слова Кучмы The Guardian. Он добавил, что Путин ощущал свою правоту, поскольку не было существенного ответа со стороны Запада. В результате, Россия смогла успешно воссоединилась с Крымом и добилась своих целей в Донбассе. Кучма также высказал мнение о необходимости надеяться на то, что президент США Джо Байден сможет принять соответствующие меры. Он считает, что Вашингтон уже потерял Афганистан, и поражение Украины приведет к потере престижа Белого дома перед мировым сообществом. В 2022 году Россия начала военную операцию в Украине, целью которой, по словам Путина, является защита мирного населения Донбасса от киевских властей. Президент России отметил, что в 2014 году Москва не приступила к военной операции, так как надеялась на мирное урегулирование конфликта при поддержке западных стран.

Невозможность Запада что-либо противопоставить президенту РФ Владимиру Путину, позволило России воссоединится с Крымом и добиться своих целей в Донбассе. Такое заявление сделал экс-президент Украины Леонид Кучма. «Было крайне неприятно, что мир не отреагировал. Было тихо. Путин понимал, что может сделать что угодно, потому что не было принципиального ответа», — передает слова Кучмы The Guardian. Он добавил, что Путин ощущал свою правоту, поскольку не было существенного ответа со стороны Запада. В результате, Россия смогла успешно воссоединилась с Крымом и добилась своих целей в Донбассе. Кучма также высказал мнение о необходимости надеяться на то, что президент США Джо Байден сможет принять соответствующие меры. Он считает, что Вашингтон уже потерял Афганистан, и поражение Украины приведет к потере престижа Белого дома перед мировым сообществом. В 2022 году Россия начала военную операцию в Украине, целью которой, по словам Путина, является защита мирного населения Донбасса от киевских властей. Президент России отметил, что в 2014 году Москва не приступила к военной операции, так как надеялась на мирное урегулирование конфликта при поддержке западных стран.