Дома в ЯНАО промерзли после утепления межпанельных швов. Фото

Стены домов в Муравленко покрылись льдом и плесенью после укладки теплоизоляции

11 декабря 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Жители Муравленко замерзают в домах из-за некачественных теплоизоляционных работ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Муравленко (ЯНАО) после утепления швов панельных домов стены покрываются льдом и плесенью, а с углов дует холодный ветер. Жители города сообщили об этом в социальной сети «ВКонтакте». «Почему после утепления межпанельных швов у нас в квартире стали промерзать стены? По полу ползает грудной ребенок. Квартира торцевая. Почти месяц утепляли швы, сейчас вообще не реагируют! Стены льдом покрылись в комнате, а на кухне за 2 месяца пошла плесень, от стены дует так, будто в окно голову высунул. Переулок Новоселов, дом 1», — написала жительница города в сообществе «Мой Муравленко». По словам горожан, эта проблема существует во многих домах, однако, управляющие компании бездействуют. «У нас так же. За капремонт берут дважды, а швы холодные. Находят отмазки, но работу не сделают», — поделилась Кукуруза Сладкая. «Не только у вас, у нас так же стены все в плесени, и дует с плинтуса», — рассказала Анастасия Садыкова. «Тоже летом швы утеплили пеной. Сейчас лед на плинтусе», — написала Анжелика Баранник. В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, управляющие организации не устраняются от проблем жителей. «Совместно с представителями администрации города в лице управления ЖКХ УК выйдут к заявителям для выработки необходимых мероприятий. Рекомендации, которые дают в ходе обследования жилых помещений специалисты управляющей организации, основаны на практическом опыте и знаниях строительных норм, поэтому жителям необходимо к ним также прислушиваться», — говорится в сообщении. Плесень на стене в панельном доме, Муравленко Фото: сообщество «Мой Муравленко», соцсеть «ВКонтакте» Лед на плинтусе в жилом доме, Муравленко Фото: сообщество «Мой Муравленко», соцсеть «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Муравленко (ЯНАО) после утепления швов панельных домов стены покрываются льдом и плесенью, а с углов дует холодный ветер. Жители города сообщили об этом в социальной сети «ВКонтакте». «Почему после утепления межпанельных швов у нас в квартире стали промерзать стены? По полу ползает грудной ребенок. Квартира торцевая. Почти месяц утепляли швы, сейчас вообще не реагируют! Стены льдом покрылись в комнате, а на кухне за 2 месяца пошла плесень, от стены дует так, будто в окно голову высунул. Переулок Новоселов, дом 1», — написала жительница города в сообществе «Мой Муравленко». По словам горожан, эта проблема существует во многих домах, однако, управляющие компании бездействуют. «У нас так же. За капремонт берут дважды, а швы холодные. Находят отмазки, но работу не сделают», — поделилась Кукуруза Сладкая. «Не только у вас, у нас так же стены все в плесени, и дует с плинтуса», — рассказала Анастасия Садыкова. «Тоже летом швы утеплили пеной. Сейчас лед на плинтусе», — написала Анжелика Баранник. В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, управляющие организации не устраняются от проблем жителей. «Совместно с представителями администрации города в лице управления ЖКХ УК выйдут к заявителям для выработки необходимых мероприятий. Рекомендации, которые дают в ходе обследования жилых помещений специалисты управляющей организации, основаны на практическом опыте и знаниях строительных норм, поэтому жителям необходимо к ним также прислушиваться», — говорится в сообщении.