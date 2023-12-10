10 декабря 2023

Дома в ЯНАО промерзли после утепления межпанельных швов. Фото

Стены домов в Муравленко покрылись льдом и плесенью после укладки теплоизоляции
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Муравленко замерзают в домах из-за некачественных теплоизоляционных работ Фото:

В Муравленко (ЯНАО) после утепления швов панельных домов стены покрываются льдом и плесенью, а с углов дует холодный ветер. Жители города сообщили об этом в социальной сети «ВКонтакте».

«Почему после утепления межпанельных швов у нас в квартире стали промерзать стены? По полу ползает грудной ребенок. Квартира торцевая. Почти месяц утепляли швы, сейчас вообще не реагируют! Стены льдом покрылись в комнате, а на кухне за 2 месяца пошла плесень, от стены дует так, будто в окно голову высунул. Переулок Новоселов, дом 1», — написала жительница города в сообществе «Мой Муравленко».

По словам горожан, эта проблема существует во многих домах, однако, управляющие компании бездействуют. «У нас так же. За капремонт берут дважды, а швы холодные. Находят отмазки, но работу не сделают», — поделилась Кукуруза Сладкая. «Не только у вас, у нас так же стены все в плесени, и дует с плинтуса», — рассказала Анастасия Садыкова. «Тоже летом швы утеплили пеной. Сейчас лед на плинтусе», — написала Анжелика Баранник.

В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, управляющие организации не устраняются от проблем жителей. «Совместно с представителями администрации города в лице управления ЖКХ УК выйдут к заявителям для выработки необходимых мероприятий. Рекомендации, которые дают в ходе обследования жилых помещений специалисты управляющей организации, основаны на практическом опыте и знаниях строительных норм, поэтому жителям необходимо к ним также прислушиваться», — говорится в сообщении.

Плесень на стене в панельном доме, Муравленко
Плесень на стене в панельном доме, Муравленко
Фото:
Лед на плинтусе в жилом доме, Муравленко
Лед на плинтусе в жилом доме, Муравленко
Фото:
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В Муравленко (ЯНАО) после утепления швов панельных домов стены покрываются льдом и плесенью, а с углов дует холодный ветер. Жители города сообщили об этом в социальной сети «ВКонтакте». «Почему после утепления межпанельных швов у нас в квартире стали промерзать стены? По полу ползает грудной ребенок. Квартира торцевая. Почти месяц утепляли швы, сейчас вообще не реагируют! Стены льдом покрылись в комнате, а на кухне за 2 месяца пошла плесень, от стены дует так, будто в окно голову высунул. Переулок Новоселов, дом 1», — написала жительница города в сообществе «Мой Муравленко». По словам горожан, эта проблема существует во многих домах, однако, управляющие компании бездействуют. «У нас так же. За капремонт берут дважды, а швы холодные. Находят отмазки, но работу не сделают», — поделилась Кукуруза Сладкая. «Не только у вас, у нас так же стены все в плесени, и дует с плинтуса», — рассказала Анастасия Садыкова. «Тоже летом швы утеплили пеной. Сейчас лед на плинтусе», — написала Анжелика Баранник. В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, управляющие организации не устраняются от проблем жителей. «Совместно с представителями администрации города в лице управления ЖКХ УК выйдут к заявителям для выработки необходимых мероприятий. Рекомендации, которые дают в ходе обследования жилых помещений специалисты управляющей организации, основаны на практическом опыте и знаниях строительных норм, поэтому жителям необходимо к ним также прислушиваться», — говорится в сообщении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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