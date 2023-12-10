В ЯНАО задержали угонщика и наказали хозяина угнанного автомобиля

В Ноябрьске местный житель угнал автомобиль и был задержан полицейскими

11 декабря 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске угонщик не справился с управлением и был задержан полицией (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) инспекторы Госавтоинспекции задержали угонщика автомобиля, который захотел покататься. После задержания нарушителя на владельца машины был составлен административный протокол, сообщает пресс-служба окружного УМВД. «В ночное время 9 декабря в дежурную часть ОМВД России по Ноябрьску поступило сообщение об угоне автомобиля. При управлении автомобилем [угонщик] совершил наезд на препятствие, после чего попытался скрыться с места ДТП, но был задержан сотрудниками полиции. На собственника транспортного средства составлен административный протокол за непринятие мер к сохранности своего автомобиля», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО на официальном сайте. Нарушителя оперативно задержали инспекторы ДПС, им оказался ранее судимый местный житель. При первичном опросе он пояснил, что увидел незапертый автомобиль с включенным мотором и решил прокатиться по городу. Оказалось, что и прав на управление транспортным средством нарушитель не имеет. Полиция завела на угонщика уголовное дело за «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Максимальное наказание по данной статье составляет до пяти лет лишения свободы. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.

В Ноябрьске (ЯНАО) инспекторы Госавтоинспекции задержали угонщика автомобиля, который захотел покататься. После задержания нарушителя на владельца машины был составлен административный протокол, сообщает пресс-служба окружного УМВД. «В ночное время 9 декабря в дежурную часть ОМВД России по Ноябрьску поступило сообщение об угоне автомобиля. При управлении автомобилем [угонщик] совершил наезд на препятствие, после чего попытался скрыться с места ДТП, но был задержан сотрудниками полиции. На собственника транспортного средства составлен административный протокол за непринятие мер к сохранности своего автомобиля», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО на официальном сайте. Нарушителя оперативно задержали инспекторы ДПС, им оказался ранее судимый местный житель. При первичном опросе он пояснил, что увидел незапертый автомобиль с включенным мотором и решил прокатиться по городу. Оказалось, что и прав на управление транспортным средством нарушитель не имеет. Полиция завела на угонщика уголовное дело за «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Максимальное наказание по данной статье составляет до пяти лет лишения свободы. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.