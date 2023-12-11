Великобритания сохранит санкции против РФ после окончания СВО

11 декабря 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

После завершения СВО санкции против РФ сохранятся, заявила Нусрат Гани Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции против России будут сохранены Великобританией после окончания конфликта на Украине. Об этом рассказала замминистра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани. «Санкции продолжат действовать, когда СВО завершится», — передает слова Гани Policy Exchange. Она добавила, что эти санкции будут сохранять свою силу даже после завершения конфликта, чтобы предотвратить быстрое восстановление военного потенциала Москвы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва уверена, что Запад сохранит санкции против России на долгие годы. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз не планирует отменять или смягчать санкции против России, несмотря на их негативное влияние на европейскую экономику, передает «Ридус».

Санкции против России будут сохранены Великобританией после окончания конфликта на Украине. Об этом рассказала замминистра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани. «Санкции продолжат действовать, когда СВО завершится», — передает слова Гани Policy Exchange. Она добавила, что эти санкции будут сохранять свою силу даже после завершения конфликта, чтобы предотвратить быстрое восстановление военного потенциала Москвы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва уверена, что Запад сохранит санкции против России на долгие годы. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз не планирует отменять или смягчать санкции против России, несмотря на их негативное влияние на европейскую экономику, передает «Ридус».