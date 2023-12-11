Пермский Политех начнет готовить военнослужащих

11 декабря 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Набор в Военный учебный центр в ПНИПУ стартует с 1 сентября 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) начнут готовить сержантов и солдат запаса Воздушно-космических сил РФ. На сайте вуза сообщается, что обучение стартует с 1 сентября 2024 года. «С 1 сентября 2024 года на базе Пермского Политеха Военный учебный центр (ВУЦ) будет готовить сержантов и солдат запаса по трем военно-учетным специальностям: сержант запаса — командир отделения автоматизированных систем управления и связи командных пунктов; рядовой запаса — оператор беспилотных летательных аппаратов; оператор специализированных радиолокационных систем (комплексов) обнаружения, наведения и целеуказания», — сообщает пресс-служба университета. Набор студентов (бакалавриат, специалитет) будет проводиться в апреле—июне и октябре—декабре (в зависимости от военной специальности). Продолжительность обучения составит 1,5-2 года. Отмечается, что подать заявку в ВУЦ для участия в конкурсном отборе могут студенты очной формы. Военная подготовка будет проходить параллельно обучению по основной образовательной программе высшего образования. Студенты будут уделять военному делу один день в неделю. ВУЦ — совместный проект Миннауки и Минобороны РФ. Его цель — организация военной подготовки мобилизационного резерва страны из числа наших студентов, поясняют в ПНИПУ. Решение о создании в вузе военного учебного центра одобрил Министр обороны Сергей Шойгу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) начнут готовить сержантов и солдат запаса Воздушно-космических сил РФ. На сайте вуза сообщается, что обучение стартует с 1 сентября 2024 года. «С 1 сентября 2024 года на базе Пермского Политеха Военный учебный центр (ВУЦ) будет готовить сержантов и солдат запаса по трем военно-учетным специальностям: сержант запаса — командир отделения автоматизированных систем управления и связи командных пунктов; рядовой запаса — оператор беспилотных летательных аппаратов; оператор специализированных радиолокационных систем (комплексов) обнаружения, наведения и целеуказания», — сообщает пресс-служба университета. Набор студентов (бакалавриат, специалитет) будет проводиться в апреле—июне и октябре—декабре (в зависимости от военной специальности). Продолжительность обучения составит 1,5-2 года. Отмечается, что подать заявку в ВУЦ для участия в конкурсном отборе могут студенты очной формы. Военная подготовка будет проходить параллельно обучению по основной образовательной программе высшего образования. Студенты будут уделять военному делу один день в неделю. ВУЦ — совместный проект Миннауки и Минобороны РФ. Его цель — организация военной подготовки мобилизационного резерва страны из числа наших студентов, поясняют в ПНИПУ. Решение о создании в вузе военного учебного центра одобрил Министр обороны Сергей Шойгу.