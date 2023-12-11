Пермский турист рассказал, какие горы стоит покорить зимой. Фото

Пермский турист Симакин: зимой нужно увидеть Полюд и Помяненный камень

11 декабря 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Одна из вершин, на которую стоит взойти зимой, находится в национальном парке Таганай Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Зимой путешественники рекомендуют подняться на горы Полюд и Помяненный камень в Пермском крае, а также посетить национальные парки Челябинской области. О том, какие вершины стоит покорить, рассказал член туристического клуба «Меридиан» Пермского Политеха Максим Симакин. «Для быстрого путешествия рекомендую горы Полюд и Помяненный камень (Красновишерский район, Пермский край), которые ежегодно притягивают тысячи туристов. Белая глазурь, покрывающая здешние елки, способствовала присвоению статуса Уральской Лапландии для этой территории. Можно прогуляться туда пешком или отправиться в снегоходных санях. Для удобства в Красновишерске или Чердыни стоит снять жилье», — рассказал Максим Симакин. Тем, у кого в распоряжении больше времени, путешественник советует отправиться в национальные парки Челябинской области. Таганай можно посетить в рамках короткой экскурсии или отправиться в длительный поход на 3-4 дня. Любителям более разнообразного досуга предлагают схездить в Зюраткуль. Здесь проводят мастер-классы, водят экскурсии по горным маршрутам разной длины и сложности, предоставляют в аренду снегоходы, квадроциклы, УАЗы. Еще один вариант зимнего путешествия — Горный Алтай. Регион знаменит своим горнолыжным центром «Манжерок». Также можно осмотреть и другие достопримечательности: отвесные скалы Чемальского ущелья с замерзшими водопадами, белоснежные вершины Белухи, Чертов Палец. Бюджетный поход можно совершить в Приэльбрусье. По словам Максима Симакина, авиакомпании часто предлагают дешевые билеты из Перми до Минеральных вод. Это может стать хорошим поводом для посещения Кавказа. В Приэльбрусье множество маршрутов для пеших прогулок, есть горнолыжный курорт. Помяненный камень называют Уральской Лапландией Фото: Максим Симакин С горы Чегет, которая находится недалеко от Эльбруса, открывается вид на Баксанское ущелье Фото: Максим Симакин Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зимой путешественники рекомендуют подняться на горы Полюд и Помяненный камень в Пермском крае, а также посетить национальные парки Челябинской области. О том, какие вершины стоит покорить, рассказал член туристического клуба «Меридиан» Пермского Политеха Максим Симакин. «Для быстрого путешествия рекомендую горы Полюд и Помяненный камень (Красновишерский район, Пермский край), которые ежегодно притягивают тысячи туристов. Белая глазурь, покрывающая здешние елки, способствовала присвоению статуса Уральской Лапландии для этой территории. Можно прогуляться туда пешком или отправиться в снегоходных санях. Для удобства в Красновишерске или Чердыни стоит снять жилье», — рассказал Максим Симакин. Тем, у кого в распоряжении больше времени, путешественник советует отправиться в национальные парки Челябинской области. Таганай можно посетить в рамках короткой экскурсии или отправиться в длительный поход на 3-4 дня. Любителям более разнообразного досуга предлагают схездить в Зюраткуль. Здесь проводят мастер-классы, водят экскурсии по горным маршрутам разной длины и сложности, предоставляют в аренду снегоходы, квадроциклы, УАЗы. Еще один вариант зимнего путешествия — Горный Алтай. Регион знаменит своим горнолыжным центром «Манжерок». Также можно осмотреть и другие достопримечательности: отвесные скалы Чемальского ущелья с замерзшими водопадами, белоснежные вершины Белухи, Чертов Палец. Бюджетный поход можно совершить в Приэльбрусье. По словам Максима Симакина, авиакомпании часто предлагают дешевые билеты из Перми до Минеральных вод. Это может стать хорошим поводом для посещения Кавказа. В Приэльбрусье множество маршрутов для пеших прогулок, есть горнолыжный курорт.