В Екатеринбурге подростков обвиняют в десяти эпизодах насилия в спецшколе

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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, ученик, школа, среднее образование, образование, ученица, школьная парта
Подросткам предъявили обвинение (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга

Троих учеников спецшколы №124 в Екатеринбурге подозревают в десяти эпизодах изнасилований, сообщил URA.RU адвокат Георгий Краснов. Потерпевшими стали три воспитанника.

«Сегодня было оглашено обвинительное заключение в отношении троих подростков, подсудимых по делу №124 школы. Двум из них вменяется пять эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении одного подростка, и эпизод — в отношении двух несовершеннолетних. Третьему подсудимому вменяют четыре эпизода.

По словам Краснова, все подозреваемые свою вину категорически отрицают. «Ни допросов, ни исследования материалов уголовного дела сегодня не было», — добавил адвокат. На следующем процессе будут допрошены законные представители потерпевших и свидетели.

Скандал в спецшколе вспыхнул весной. По сообщениям инсайдера, в стенах учреждениях якобы с подачи воспитателя проводились так называемые «товарищеские суды» с насильственными действиями. Тогда речь шла о двух пострадавших. Позднее появился третий пострадавший.

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Троих учеников спецшколы №124 в Екатеринбурге подозревают в десяти эпизодах изнасилований, сообщил URA.RU адвокат Георгий Краснов. Потерпевшими стали три воспитанника. «Сегодня было оглашено обвинительное заключение в отношении троих подростков, подсудимых по делу №124 школы. Двум из них вменяется пять эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении одного подростка, и эпизод — в отношении двух несовершеннолетних. Третьему подсудимому вменяют четыре эпизода. По словам Краснова, все подозреваемые свою вину категорически отрицают. «Ни допросов, ни исследования материалов уголовного дела сегодня не было», — добавил адвокат. На следующем процессе будут допрошены законные представители потерпевших и свидетели. Скандал в спецшколе вспыхнул весной. По сообщениям инсайдера, в стенах учреждениях якобы с подачи воспитателя проводились так называемые «товарищеские суды» с насильственными действиями. Тогда речь шла о двух пострадавших. Позднее появился третий пострадавший.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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