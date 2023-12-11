В Екатеринбурге подростков обвиняют в десяти эпизодах насилия в спецшколе

Троих учеников спецшколы №124 в Екатеринбурге подозревают в десяти эпизодах изнасилований, сообщил URA.RU адвокат Георгий Краснов. Потерпевшими стали три воспитанника.
«Сегодня было оглашено обвинительное заключение в отношении троих подростков, подсудимых по делу №124 школы. Двум из них вменяется пять эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении одного подростка, и эпизод — в отношении двух несовершеннолетних. Третьему подсудимому вменяют четыре эпизода.
По словам Краснова, все подозреваемые свою вину категорически отрицают. «Ни допросов, ни исследования материалов уголовного дела сегодня не было», — добавил адвокат. На следующем процессе будут допрошены законные представители потерпевших и свидетели.
Скандал в спецшколе вспыхнул весной. По сообщениям инсайдера, в стенах учреждениях якобы с подачи воспитателя проводились так называемые «товарищеские суды» с насильственными действиями. Тогда речь шла о двух пострадавших. Позднее появился третий пострадавший.
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