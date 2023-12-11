Медведев спрогнозировал победителя на выборах президента в 2024 году

Владимир Путин одержит победу на выборах в 2024 году, заявил Дмитрий Медведев (на фото)
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
На президентских выборах в России в 2024 году уверенную победу одержит действующий президент России Владимир Путин. Такой прогноз сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Я уверен в победе Путина», — передает слова Медведева РИА Новости. Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.
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