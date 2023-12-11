Медведев спрогнозировал победителя на выборах президента в 2024 году

Медведев: на выборах президента в 2024 году победит Путин
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Владимир Путин одержит победу на выборах в 2024 году, заявил Дмитрий Медведев (на фото) Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

На президентских выборах в России в 2024 году уверенную победу одержит действующий президент России Владимир Путин. Такой прогноз сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Я уверен в победе Путина», — передает слова Медведева РИА Новости. Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На президентских выборах в России в 2024 году уверенную победу одержит действующий президент России Владимир Путин. Такой прогноз сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Я уверен в победе Путина», — передает слова Медведева РИА Новости. Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...