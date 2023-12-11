Медведев спрогнозировал победителя на выборах президента в 2024 году

Медведев: на выборах президента в 2024 году победит Путин

Владимир Путин одержит победу на выборах в 2024 году, заявил Дмитрий Медведев (на фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

На президентских выборах в России в 2024 году уверенную победу одержит действующий президент России Владимир Путин. Такой прогноз сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Я уверен в победе Путина», — передает слова Медведева РИА Новости. Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.