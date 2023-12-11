В Киеве затопило входы на две станции метро. Фото

11 декабря 2023 в 19:29 Размер текста - 17 +

В Киеве началось затопление станций метро Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Киеве началось затопление станций метро «Олимпийская» и «Черниговская». Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time. «Станцию метро Олимпийская начинает затапливать водой», — написали в telegram-канале Klymenko Time. Там также добавили, что потоп начался возле станции метро Черниговская, которая находится в совершенно другом районе Киева. В Киеве несколько станций метро затопило из-за разгерметизации 8 декабря. Тогда закрыли движение метро на шести станциях синей ветки — от «Демеевской» до «Теремков». Сообщалось, что после подтопления произошло смещение грунта, что грозит устойчивости туннельных сооружений вплоть до их обвала. фото: telegram-канал Klymenko Time, https://t.me/KlymenkoTime фото: telegram-канал Klymenko Time, https://t.me/KlymenkoTime

В Киеве началось затопление станций метро «Олимпийская» и «Черниговская». Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time. «Станцию метро Олимпийская начинает затапливать водой», — написали в telegram-канале Klymenko Time. Там также добавили, что потоп начался возле станции метро Черниговская, которая находится в совершенно другом районе Киева. В Киеве несколько станций метро затопило из-за разгерметизации 8 декабря. Тогда закрыли движение метро на шести станциях синей ветки — от «Демеевской» до «Теремков». Сообщалось, что после подтопления произошло смещение грунта, что грозит устойчивости туннельных сооружений вплоть до их обвала.