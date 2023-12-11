В Киеве затопило входы на две станции метро. Фото

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Станция "Спортивная" Московского метрополитена. Москва, эскалатор, метро
В Киеве началось затопление станций метро Фото:

В Киеве началось затопление станций метро «Олимпийская» и «Черниговская». Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time.

«Станцию метро Олимпийская начинает затапливать водой», — написали в telegram-канале Klymenko Time. Там также добавили, что потоп начался возле станции метро Черниговская, которая находится в совершенно другом районе Киева.

В Киеве несколько станций метро затопило из-за разгерметизации 8 декабря. Тогда закрыли движение метро на шести станциях синей ветки — от «Демеевской» до «Теремков». Сообщалось, что после подтопления произошло смещение грунта, что грозит устойчивости туннельных сооружений вплоть до их обвала.

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В Киеве началось затопление станций метро «Олимпийская» и «Черниговская». Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time. «Станцию метро Олимпийская начинает затапливать водой», — написали в telegram-канале Klymenko Time. Там также добавили, что потоп начался возле станции метро Черниговская, которая находится в совершенно другом районе Киева. В Киеве несколько станций метро затопило из-за разгерметизации 8 декабря. Тогда закрыли движение метро на шести станциях синей ветки — от «Демеевской» до «Теремков». Сообщалось, что после подтопления произошло смещение грунта, что грозит устойчивости туннельных сооружений вплоть до их обвала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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