В Киеве началось затопление станций метро «Олимпийская» и «Черниговская». Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time.
«Станцию метро Олимпийская начинает затапливать водой», — написали в telegram-канале Klymenko Time. Там также добавили, что потоп начался возле станции метро Черниговская, которая находится в совершенно другом районе Киева.
В Киеве несколько станций метро затопило из-за разгерметизации 8 декабря. Тогда закрыли движение метро на шести станциях синей ветки — от «Демеевской» до «Теремков». Сообщалось, что после подтопления произошло смещение грунта, что грозит устойчивости туннельных сооружений вплоть до их обвала.
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