Mash: два раненых солдата РФ и Украины 10 дней спасали друг друга. Видео

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Российский боец продержался, употребляя в пищу снег, пишет Mash Фото:

Два раненых бойца с российской и украинской сторон помогали друг другу в серой соне 10 дней. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что до спасения дожил лишь российский солдат.

«Два тяжелораненых солдата России и Украины 10 дней помогали друг другу в серой зоне», — сообщает канал. Авторы пишут, что солдаты оказали друг другу первую помощь и продолжали искать спасение. Однако спустя несколько дней украинец скончался. Российский солдат ел снег, чтобы не умереть от обезвоживания. Так он смог добраться до позиций ВС РФ. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

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Два раненых бойца с российской и украинской сторон помогали друг другу в серой соне 10 дней. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что до спасения дожил лишь российский солдат. «Два тяжелораненых солдата России и Украины 10 дней помогали друг другу в серой зоне», — сообщает канал. Авторы пишут, что солдаты оказали друг другу первую помощь и продолжали искать спасение. Однако спустя несколько дней украинец скончался. Российский солдат ел снег, чтобы не умереть от обезвоживания. Так он смог добраться до позиций ВС РФ. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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