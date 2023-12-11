Свердловские госавтоинспекторы спасли мужчину, застрявшего на дороге без бензина

11 декабря 2023 в 22:48 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД отбуксировали машину до ближайшей АЗС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловские полицейские из Госавтоинспекции Ивделя (Свердловская область) спасли мужчину, у которого закончился бензин на трассе Ивдель — Лесзавод. Мужчина пояснил, что у него сломался датчик топлива в машине, поэтому он не смог правильно рассчитать расстояние до заправки, сообщили в ГИБДД региона. «Свердловские полицейские из подразделения Госавтоинспекции Ивделя при патрулировании трассы на 1 км „Ивдель — Лесозавод“ заметили на обочине стоящий легковой автомобиль с замершими стеклами. Во время движения у транспортного средства закончилось топливо и двигатель заглох», — сообщили в telegram-канале ГИБДД Свердловской области. Госавтоинспекторы отбуксировали машину до ближайшей АЗС, где водитель смог заправить автомобиль. Мужчина заявил, что при такой низкой температуре он бы не смог справиться самостоятельно с проблемой.

Свердловские полицейские из Госавтоинспекции Ивделя (Свердловская область) спасли мужчину, у которого закончился бензин на трассе Ивдель — Лесзавод. Мужчина пояснил, что у него сломался датчик топлива в машине, поэтому он не смог правильно рассчитать расстояние до заправки, сообщили в ГИБДД региона. «Свердловские полицейские из подразделения Госавтоинспекции Ивделя при патрулировании трассы на 1 км „Ивдель — Лесозавод“ заметили на обочине стоящий легковой автомобиль с замершими стеклами. Во время движения у транспортного средства закончилось топливо и двигатель заглох», — сообщили в telegram-канале ГИБДД Свердловской области. Госавтоинспекторы отбуксировали машину до ближайшей АЗС, где водитель смог заправить автомобиль. Мужчина заявил, что при такой низкой температуре он бы не смог справиться самостоятельно с проблемой.