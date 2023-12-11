Свердловские госавтоинспекторы спасли мужчину, застрявшего на дороге без бензина

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Сотрудники ГИБДД отбуксировали машину до ближайшей АЗС Фото:

Свердловские полицейские из Госавтоинспекции Ивделя (Свердловская область) спасли мужчину, у которого закончился бензин на трассе Ивдель — Лесзавод. Мужчина пояснил, что у него сломался датчик топлива в машине, поэтому он не смог правильно рассчитать расстояние до заправки, сообщили в ГИБДД региона.

«Свердловские полицейские из подразделения Госавтоинспекции Ивделя при патрулировании трассы на 1 км „Ивдель — Лесозавод“ заметили на обочине стоящий легковой автомобиль с замершими стеклами. Во время движения у транспортного средства закончилось топливо и двигатель заглох», — сообщили в telegram-канале ГИБДД Свердловской области.

Госавтоинспекторы отбуксировали машину до ближайшей АЗС, где водитель смог заправить автомобиль. Мужчина заявил, что при такой низкой температуре он бы не смог справиться самостоятельно с проблемой.

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Свердловские полицейские из Госавтоинспекции Ивделя (Свердловская область) спасли мужчину, у которого закончился бензин на трассе Ивдель — Лесзавод. Мужчина пояснил, что у него сломался датчик топлива в машине, поэтому он не смог правильно рассчитать расстояние до заправки, сообщили в ГИБДД региона. «Свердловские полицейские из подразделения Госавтоинспекции Ивделя при патрулировании трассы на 1 км „Ивдель — Лесозавод“ заметили на обочине стоящий легковой автомобиль с замершими стеклами. Во время движения у транспортного средства закончилось топливо и двигатель заглох», — сообщили в telegram-канале ГИБДД Свердловской области. Госавтоинспекторы отбуксировали машину до ближайшей АЗС, где водитель смог заправить автомобиль. Мужчина заявил, что при такой низкой температуре он бы не смог справиться самостоятельно с проблемой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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