Свердловские госавтоинспекторы спасли мужчину, застрявшего на дороге без бензина

Свердловские полицейские из Госавтоинспекции Ивделя (Свердловская область) спасли мужчину, у которого закончился бензин на трассе Ивдель — Лесзавод. Мужчина пояснил, что у него сломался датчик топлива в машине, поэтому он не смог правильно рассчитать расстояние до заправки, сообщили в ГИБДД региона.
«Свердловские полицейские из подразделения Госавтоинспекции Ивделя при патрулировании трассы на 1 км „Ивдель — Лесозавод“ заметили на обочине стоящий легковой автомобиль с замершими стеклами. Во время движения у транспортного средства закончилось топливо и двигатель заглох», — сообщили в telegram-канале ГИБДД Свердловской области.
Госавтоинспекторы отбуксировали машину до ближайшей АЗС, где водитель смог заправить автомобиль. Мужчина заявил, что при такой низкой температуре он бы не смог справиться самостоятельно с проблемой.
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