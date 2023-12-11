В Оренбургской области загорелся склад с зерном площадью 3,6 тысяч квадратов

12 декабря 2023 в 00:34 Размер текста - 17 +

Склад с зерном загорелся в Оренбургской области ночью 12 декабря (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Красноярский Оренбургской области на ферме загорелся одноэтажный склад с зерном. Площадь пожара составляет 3,6 тысяч квадратных метров, сообщили в МЧС России. «По уточненной информации, в поселке Красноярском горит одноэтажный склад на территории фермерского хозяйства. Площадь пожара — 3 600 квадратных метров», — говорится в сообщении МЧС России в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в тушении задействовано 32 пожарника и 15 единиц техники. По сообщениям МЧС, площадь пожара за 11 минут выросла на 2400 квадратных метров.

В поселке Красноярский Оренбургской области на ферме загорелся одноэтажный склад с зерном. Площадь пожара составляет 3,6 тысяч квадратных метров, сообщили в МЧС России. «По уточненной информации, в поселке Красноярском горит одноэтажный склад на территории фермерского хозяйства. Площадь пожара — 3 600 квадратных метров», — говорится в сообщении МЧС России в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в тушении задействовано 32 пожарника и 15 единиц техники. По сообщениям МЧС, площадь пожара за 11 минут выросла на 2400 квадратных метров.