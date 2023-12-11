В Оренбургской области загорелся склад с зерном площадью 3,6 тысяч квадратов

Склад с зерном загорелся в Оренбургской области ночью 12 декабря (архивное фото)
В поселке Красноярский Оренбургской области на ферме загорелся одноэтажный склад с зерном. Площадь пожара составляет 3,6 тысяч квадратных метров, сообщили в МЧС России.
«По уточненной информации, в поселке Красноярском горит одноэтажный склад на территории фермерского хозяйства. Площадь пожара — 3 600 квадратных метров», — говорится в сообщении МЧС России в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в тушении задействовано 32 пожарника и 15 единиц техники. По сообщениям МЧС, площадь пожара за 11 минут выросла на 2400 квадратных метров.
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