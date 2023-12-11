11 декабря 2023

Глава Росбанка Воеводина: ключевая ставка весь 2024 год будет выше 10%

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Наталья Воеводина заявила, что снижение ключевой ставки будет только в 3 квартале 2024 года Фото:

Ключевая ставка Центрального Банка России в течение всего 2024 году будет держаться на уровне выше 10%. Об этом заявила глава Росбанка Наталья Воеводина.

«Предполагаем, что ключевая ставка останется двузначной в течение всего следующего года. Снижение начнется, по нашим прогнозам, в районе 3-го квартала. Первое полугодие мы проживем с максимальной ставкой», — сказала Наталья Воеводина в интервью ТАСС.

Она уточнила, что в ближайшие месяцы ключевая ставка останется на уровне 15%. Именно такой показатель Росбанк закладывает в свой план на будущее.

Центробанк поднял ключевую ставку в России до 15% 27 октября, передает телеканал RT. Это четвертое увеличение показателя за текущий год. В Центральном Банке отметили, что цель повышения — стабилизировать денежно-кредитную политику для ограничения масштаба отклонения инфляции.

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Ключевая ставка Центрального Банка России в течение всего 2024 году будет держаться на уровне выше 10%. Об этом заявила глава Росбанка Наталья Воеводина. «Предполагаем, что ключевая ставка останется двузначной в течение всего следующего года. Снижение начнется, по нашим прогнозам, в районе 3-го квартала. Первое полугодие мы проживем с максимальной ставкой», — сказала Наталья Воеводина в интервью ТАСС. Она уточнила, что в ближайшие месяцы ключевая ставка останется на уровне 15%. Именно такой показатель Росбанк закладывает в свой план на будущее. Центробанк поднял ключевую ставку в России до 15% 27 октября, передает телеканал RT. Это четвертое увеличение показателя за текущий год. В Центральном Банке отметили, что цель повышения — стабилизировать денежно-кредитную политику для ограничения масштаба отклонения инфляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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