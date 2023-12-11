В России перед Новым годом рекордно подешевела красная икра

12 декабря 2023 в 03:44 Размер текста - 17 +

Красная икра в России начала дешеветь с августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России стоимость красной икры впервые за год опустилась ниже шести тысяч рублей за килограмм. Такие данные следуют из анализа Росстата. «В ноябре стоимость красной икры продолжила снижаться, потеряв за месяц 1,4%. В результате в конце осени цена составила 5 974 рубля — минимум с декабря прошлого года (5 940 рублей)», — следует из данных Росстата, которые проанализировало РИА Новости. Цены на красную икру в январе 2023 года превысила шесть тысяч рублей. К августу она составила 6 315 рублей за килограмм, потом началось снижение. В Росрыболовстве спрогнозировали снижение цен на красную икру и горбушу. Объемы добычи создают предпосылки для снижения цен на горбушу и красную икру. Теперь вся надежда на то, что ретейлеры отреагируют и также снизят стоимость продукции, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, пишет RT.

В России стоимость красной икры впервые за год опустилась ниже шести тысяч рублей за килограмм. Такие данные следуют из анализа Росстата. «В ноябре стоимость красной икры продолжила снижаться, потеряв за месяц 1,4%. В результате в конце осени цена составила 5 974 рубля — минимум с декабря прошлого года (5 940 рублей)», — следует из данных Росстата, которые проанализировало РИА Новости. Цены на красную икру в январе 2023 года превысила шесть тысяч рублей. К августу она составила 6 315 рублей за килограмм, потом началось снижение. В Росрыболовстве спрогнозировали снижение цен на красную икру и горбушу. Объемы добычи создают предпосылки для снижения цен на горбушу и красную икру. Теперь вся надежда на то, что ретейлеры отреагируют и также снизят стоимость продукции, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, пишет RT.