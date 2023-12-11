11 декабря 2023

«Коммерсант Прикамье»: президент «Амкара» Чупраков может покинуть пост

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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Пресс-атташе футбольного клуба отказался комментировать слухи Фото:

Президент ФК «Амкар-Пермь» Валерий Чупраков может покинуть свой пост. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье».

«Валерий Чупраков может оставить должность. По данным инсайдера, в ближайшее время должна состояться встреча главы клуба и руководства края. Причина якобы готовящейся отставки — вылет клуба в третью лигу», — пишет издание со ссылкой на telegram-канал «ФНЛ с Ильевым».

«Коммерсант Прикамье» отправлял запрос в правительство края, но там воздержались от комментариев. Как изданию отметил источник, решение о руководстве клуба будет приниматься после того, как определят основного спонсора.

Пресс-атташе футбольного клуба Дмитрий Коновалов сообщил в своем telegram-канале, что «клуб не будет комментировать слухи». «Валерий Михайлович контактирует с губернатором в рабочем режиме, и плановые встречи являются частью процесса, который идет и сейчас», — написал он.

Ранее Чупраков сообщил о том, что руководство «Амкара» не стало продлевать контракты с тренерами команды, поэтому весь тренерский штаб Ивана Черенчикова покидает клуб. Кроме Черенчикова уволены старший тренер Вячеслав Доний, тренер Сергей Волков и тренер вратарей Максим Гавриш.

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Президент ФК «Амкар-Пермь» Валерий Чупраков может покинуть свой пост. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье». «Валерий Чупраков может оставить должность. По данным инсайдера, в ближайшее время должна состояться встреча главы клуба и руководства края. Причина якобы готовящейся отставки — вылет клуба в третью лигу», — пишет издание со ссылкой на telegram-канал «ФНЛ с Ильевым». «Коммерсант Прикамье» отправлял запрос в правительство края, но там воздержались от комментариев. Как изданию отметил источник, решение о руководстве клуба будет приниматься после того, как определят основного спонсора. Пресс-атташе футбольного клуба Дмитрий Коновалов сообщил в своем telegram-канале, что «клуб не будет комментировать слухи». «Валерий Михайлович контактирует с губернатором в рабочем режиме, и плановые встречи являются частью процесса, который идет и сейчас», — написал он. Ранее Чупраков сообщил о том, что руководство «Амкара» не стало продлевать контракты с тренерами команды, поэтому весь тренерский штаб Ивана Черенчикова покидает клуб. Кроме Черенчикова уволены старший тренер Вячеслав Доний, тренер Сергей Волков и тренер вратарей Максим Гавриш.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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