«Коммерсант Прикамье»: президент «Амкара» Чупраков может покинуть пост

Президент ФК «Амкар-Пермь» Валерий Чупраков может покинуть свой пост. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье».
«Валерий Чупраков может оставить должность. По данным инсайдера, в ближайшее время должна состояться встреча главы клуба и руководства края. Причина якобы готовящейся отставки — вылет клуба в третью лигу», — пишет издание со ссылкой на telegram-канал «ФНЛ с Ильевым».
«Коммерсант Прикамье» отправлял запрос в правительство края, но там воздержались от комментариев. Как изданию отметил источник, решение о руководстве клуба будет приниматься после того, как определят основного спонсора.
Пресс-атташе футбольного клуба Дмитрий Коновалов сообщил в своем telegram-канале, что «клуб не будет комментировать слухи». «Валерий Михайлович контактирует с губернатором в рабочем режиме, и плановые встречи являются частью процесса, который идет и сейчас», — написал он.
Ранее Чупраков сообщил о том, что руководство «Амкара» не стало продлевать контракты с тренерами команды, поэтому весь тренерский штаб Ивана Черенчикова покидает клуб. Кроме Черенчикова уволены старший тренер Вячеслав Доний, тренер Сергей Волков и тренер вратарей Максим Гавриш.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.