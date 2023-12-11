В Первоуральске подросток бросился под машину

12 декабря 2023 в 04:20 Размер текста - 17 +

17-летний юноша на момент ДТП был трезв Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На проспекте Ильича Первоуральске (Свердловская область) вечером 10 декабря подросток прыгнул под машину. После происшествия он полежал на тротуаре, встал и ушел, видео происшествия появилось в сети. «Молодой человек бросился под колеса, как только машины начали движения. После столкновения пешеход возвращается на тротуар и ложится, водитель выходит из машины и пытается помочь пострадавшему, но тот уходит за торговые павильоны», — рассказала «Телекомпания Первоуральск». В ГИБДД отметили, что пострадавший — 17-летний юноша на момент ДТП был трезв. Причины такого поведения выясняются, проводится проверка.

На проспекте Ильича Первоуральске (Свердловская область) вечером 10 декабря подросток прыгнул под машину. После происшествия он полежал на тротуаре, встал и ушел, видео происшествия появилось в сети. «Молодой человек бросился под колеса, как только машины начали движения. После столкновения пешеход возвращается на тротуар и ложится, водитель выходит из машины и пытается помочь пострадавшему, но тот уходит за торговые павильоны», — рассказала «Телекомпания Первоуральск». В ГИБДД отметили, что пострадавший — 17-летний юноша на момент ДТП был трезв. Причины такого поведения выясняются, проводится проверка.