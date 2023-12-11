11 декабря 2023

В Первоуральске подросток бросился под машину

© Служба новостей «URA.RU»
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17-летний юноша на момент ДТП был трезв Фото:

На проспекте Ильича Первоуральске (Свердловская область) вечером 10 декабря подросток прыгнул под машину. После происшествия он полежал на тротуаре, встал и ушел, видео происшествия появилось в сети.

«Молодой человек бросился под колеса, как только машины начали движения. После столкновения пешеход возвращается на тротуар и ложится, водитель выходит из машины и пытается помочь пострадавшему, но тот уходит за торговые павильоны», — рассказала «Телекомпания Первоуральск».

В ГИБДД отметили, что пострадавший — 17-летний юноша на момент ДТП был трезв. Причины такого поведения выясняются, проводится проверка.

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На проспекте Ильича Первоуральске (Свердловская область) вечером 10 декабря подросток прыгнул под машину. После происшествия он полежал на тротуаре, встал и ушел, видео происшествия появилось в сети. «Молодой человек бросился под колеса, как только машины начали движения. После столкновения пешеход возвращается на тротуар и ложится, водитель выходит из машины и пытается помочь пострадавшему, но тот уходит за торговые павильоны», — рассказала «Телекомпания Первоуральск». В ГИБДД отметили, что пострадавший — 17-летний юноша на момент ДТП был трезв. Причины такого поведения выясняются, проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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