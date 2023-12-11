В Первоуральске подросток бросился под машину

17-летний юноша на момент ДТП был трезв
На проспекте Ильича Первоуральске (Свердловская область) вечером 10 декабря подросток прыгнул под машину. После происшествия он полежал на тротуаре, встал и ушел, видео происшествия появилось в сети.
«Молодой человек бросился под колеса, как только машины начали движения. После столкновения пешеход возвращается на тротуар и ложится, водитель выходит из машины и пытается помочь пострадавшему, но тот уходит за торговые павильоны», — рассказала «Телекомпания Первоуральск».
В ГИБДД отметили, что пострадавший — 17-летний юноша на момент ДТП был трезв. Причины такого поведения выясняются, проводится проверка.
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