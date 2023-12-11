В Тобольске бездомные люди замерзают от холода. Фото

12 декабря 2023 в 06:05 Размер текста - 17 +

Представительница учреждения просит принести теплые вещи Фото: URA.RU © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) бездомные и нуждающиеся подопечные «Дома милосердия» замерзают в морозы из-за того, что у организации нет теплых вещей. Об этом представительница учреждения сообщила в соцсетях. «Наш гуманитарный склад пустой! Умоляю, люди, переберите зимние вещи и отдайте нам — „Дому Милосердия“. Мы оденем нуждающихся! Люди замерзают заживо. Очень нужны мужские и женские вещи. Объявляю срочный сбор!» — написала Олеся на своей странице «ВКонтакте». Организация расположена на улице Семена Ремезова, 120д в шестом микрорайоне. Вещи принимают в понедельник, среду и пятницу с 13:00 до 14:30. Фото: Олеся Стригова-Драгушан

В Тобольске (Тюменская область) бездомные и нуждающиеся подопечные «Дома милосердия» замерзают в морозы из-за того, что у организации нет теплых вещей. Об этом представительница учреждения сообщила в соцсетях. «Наш гуманитарный склад пустой! Умоляю, люди, переберите зимние вещи и отдайте нам — „Дому Милосердия“. Мы оденем нуждающихся! Люди замерзают заживо. Очень нужны мужские и женские вещи. Объявляю срочный сбор!» — написала Олеся на своей странице «ВКонтакте». Организация расположена на улице Семена Ремезова, 120д в шестом микрорайоне. Вещи принимают в понедельник, среду и пятницу с 13:00 до 14:30.