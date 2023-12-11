11 декабря 2023

В Тобольске бездомные люди замерзают от холода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вещи для беженцев из ЛДНР. Екатеринбург, вещи, зимняя одежда, одежда, теплые вещи
Представительница учреждения просит принести теплые вещи Фото:

В Тобольске (Тюменская область) бездомные и нуждающиеся подопечные «Дома милосердия» замерзают в морозы из-за того, что у организации нет теплых вещей. Об этом представительница учреждения сообщила в соцсетях.

«Наш гуманитарный склад пустой! Умоляю, люди, переберите зимние вещи и отдайте нам — „Дому Милосердия“. Мы оденем нуждающихся! Люди замерзают заживо. Очень нужны мужские и женские вещи. Объявляю срочный сбор!» — написала Олеся на своей странице «ВКонтакте».

Организация расположена на улице Семена Ремезова, 120д в шестом микрорайоне. Вещи принимают в понедельник, среду и пятницу с 13:00 до 14:30.

Фото:

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В Тобольске (Тюменская область) бездомные и нуждающиеся подопечные «Дома милосердия» замерзают в морозы из-за того, что у организации нет теплых вещей. Об этом представительница учреждения сообщила в соцсетях. «Наш гуманитарный склад пустой! Умоляю, люди, переберите зимние вещи и отдайте нам — „Дому Милосердия“. Мы оденем нуждающихся! Люди замерзают заживо. Очень нужны мужские и женские вещи. Объявляю срочный сбор!» — написала Олеся на своей странице «ВКонтакте». Организация расположена на улице Семена Ремезова, 120д в шестом микрорайоне. Вещи принимают в понедельник, среду и пятницу с 13:00 до 14:30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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