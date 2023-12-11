Представительница учреждения просит принести теплые вещи
В Тобольске (Тюменская область) бездомные и нуждающиеся подопечные «Дома милосердия» замерзают в морозы из-за того, что у организации нет теплых вещей. Об этом представительница учреждения сообщила в соцсетях.
«Наш гуманитарный склад пустой! Умоляю, люди, переберите зимние вещи и отдайте нам — „Дому Милосердия“. Мы оденем нуждающихся! Люди замерзают заживо. Очень нужны мужские и женские вещи. Объявляю срочный сбор!» — написала Олеся на своей странице «ВКонтакте».
Организация расположена на улице Семена Ремезова, 120д в шестом микрорайоне. Вещи принимают в понедельник, среду и пятницу с 13:00 до 14:30.
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