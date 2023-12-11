11 декабря 2023
10 декабря 2023

В Ноябрьске школьникам небезопасно находиться на улице

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа № 11, закрытая в учебном году на реконструкцию. Курган, школа, зима, школа 11
В Ноябрьске небезопасно отпускать детей в школу из-за морозов Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 12 декабря школьникам с 1 по 6 класс небезопасно находится на улице из-за аномальных морозов. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская служба города (ЕДДС).

«По сообщению службы, на 06:00 в Ноябрьске: -35 градусов, ветер — четыре метра в секунду. Внимание! ЕДДС города информирует, что из-за погоды нахождение детей с 1 по 6 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — передает информацию ЕДДС.

В ряде городов ЯНАО с 11 по 13 декабря стабильно холодная погода, без существенных осадков. В Ноябрьске неделя началась с похолодания до -39 градусов в дневное время.

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В Ноябрьске (ЯНАО) 12 декабря школьникам с 1 по 6 класс небезопасно находится на улице из-за аномальных морозов. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская служба города (ЕДДС). «По сообщению службы, на 06:00 в Ноябрьске: -35 градусов, ветер — четыре метра в секунду. Внимание! ЕДДС города информирует, что из-за погоды нахождение детей с 1 по 6 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — передает информацию ЕДДС. В ряде городов ЯНАО с 11 по 13 декабря стабильно холодная погода, без существенных осадков. В Ноябрьске неделя началась с похолодания до -39 градусов в дневное время.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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