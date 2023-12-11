В Ноябрьске школьникам небезопасно находиться на улице

В Ноябрьске небезопасно отпускать детей в школу из-за морозов
В Ноябрьске (ЯНАО) 12 декабря школьникам с 1 по 6 класс небезопасно находится на улице из-за аномальных морозов. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская служба города (ЕДДС).
«По сообщению службы, на 06:00 в Ноябрьске: -35 градусов, ветер — четыре метра в секунду. Внимание! ЕДДС города информирует, что из-за погоды нахождение детей с 1 по 6 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — передает информацию ЕДДС.
В ряде городов ЯНАО с 11 по 13 декабря стабильно холодная погода, без существенных осадков. В Ноябрьске неделя началась с похолодания до -39 градусов в дневное время.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!