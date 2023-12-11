Курганские VIP поздравили жителей с Днем Конституции

В Кургане празднуют День Конституции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей с Днем Конституции, который отмечается 12 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства. К поздравлениям присоединились председатель облдумы Дмитрий Фролов и глава города Елена Ситникова.

«12 декабря мы отмечаем 30-летие со дня принятия основного закона Российской Федерации, который положил начало новому устройству государства. Конституция — это залог стабильности и уверенного развития экономики, социальной сферы, укрепления семейных ценностей, культуры и традиций нашего народа. Соблюдения прав граждан», — цитируют Шумкова на сайте правительства.

На своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» курганцев поздравил и председатель областной думы Дмитрий Фролов. Он написал, что Конституция стала фундаментом для создания новых государственных институтов. «Играя ключевую роль в жизни государства и общества, она обеспечивает защиту прав и свобод граждан, определяет стратегическое направление развития России», — пишет Фролов у себя на странице.

Поздравление также написала мэр Кургана Елена Ситникова. «Сегодняшний праздник символизирует современную Россию — свободную и великую страну, сила которой — в сплоченности и единстве нашего народа», — написала глава Кургана в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что курганские VIP поздравляли жителей с Днем судебного пристава. Вадим Шумков, Дмитрий Фролов и Елена Ситникова оценили работу ведомства в регионе.