Курганские VIP поздравили жителей с Днем судебного пристава

Шумков и Ситникова поздравили курганцев с Днем судебного пристава Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава города Елена Ситникова поздравили судебных приставов с профессиональным праздником, который отмечается 1 ноября. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства региона.

«Уважаемые сотрудники и ветераны управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области. Поздравляю вас с профессиональным праздником! Уверен, что и в дальнейшем вы будете добросовестно нести службу, профессионально исполняя свои обязанности на благо Курганской области и ее жителей», — цитируют Шумкова в посте.

Губернатор оценил, что судебные приставы принимают участие в благотворительных акциях. Также Шумков отметил, что сотрудники ведомства помогают школам, в которых обучаются слабовидящие дети, и бойцам специальной военной операции.

Также с Днем судебных приставов курганцев поздравила и глава Кургана Елена Ситникова. В своем telegram-канале мэр написала, что данная специальность часто связана с риском для жизни, поэтому пожелала сотрудникам ведомства решимости и мужества.

Ранее URA.RU писало, что полномочный представитель президента по Уральскому федеральному округу Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем судебного пристава. Полпред также поздравил ветеранов ФССП по УрФО.