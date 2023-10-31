31 октября 2023

Курганские VIP поздравили жителей с Днем судебного пристава

© Служба новостей «URA.RU»
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Стадион Энергетик. Курган , шумков вадим, ситникова елена
Шумков и Ситникова поздравили курганцев с Днем судебного пристава Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава города Елена Ситникова поздравили судебных приставов с профессиональным праздником, который отмечается 1 ноября. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства региона.

«Уважаемые сотрудники и ветераны управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области. Поздравляю вас с профессиональным праздником! Уверен, что и в дальнейшем вы будете добросовестно нести службу, профессионально исполняя свои обязанности на благо Курганской области и ее жителей», — цитируют Шумкова в посте.

Губернатор оценил, что судебные приставы принимают участие в благотворительных акциях. Также Шумков отметил, что сотрудники ведомства помогают школам, в которых обучаются слабовидящие дети, и бойцам специальной военной операции.

Также с Днем судебных приставов курганцев поздравила и глава Кургана Елена Ситникова. В своем telegram-канале мэр написала, что данная специальность часто связана с риском для жизни, поэтому пожелала сотрудникам ведомства решимости и мужества.

Ранее URA.RU писало, что полномочный представитель президента по Уральскому федеральному округу Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем судебного пристава. Полпред также поздравил ветеранов ФССП по УрФО.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава города Елена Ситникова поздравили судебных приставов с профессиональным праздником, который отмечается 1 ноября. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства региона. «Уважаемые сотрудники и ветераны управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области. Поздравляю вас с профессиональным праздником! Уверен, что и в дальнейшем вы будете добросовестно нести службу, профессионально исполняя свои обязанности на благо Курганской области и ее жителей», — цитируют Шумкова в посте. Губернатор оценил, что судебные приставы принимают участие в благотворительных акциях. Также Шумков отметил, что сотрудники ведомства помогают школам, в которых обучаются слабовидящие дети, и бойцам специальной военной операции. Также с Днем судебных приставов курганцев поздравила и глава Кургана Елена Ситникова. В своем telegram-канале мэр написала, что данная специальность часто связана с риском для жизни, поэтому пожелала сотрудникам ведомства решимости и мужества. Ранее URA.RU писало, что полномочный представитель президента по Уральскому федеральному округу Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем судебного пристава. Полпред также поздравил ветеранов ФССП по УрФО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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