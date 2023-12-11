В Тюмени объявили актировку для второй смены

Учиться школьникам предстоит дистанционно
Очные уроки в школах Тюмени для учеников 1-11 классов второй смены 12 декабря отменены. Об актировке сообщает мэрия города.
«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия второй смены в школах Тюмени для обучающихся в 1-11 классах в очном режиме отменяются», — говорится в сообщении на сайте администрации города.
Ранее уроки отменили у всех учащихся первой смены. В настоящее время в Тюмени температура воздуха составляет -35 градусов.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!