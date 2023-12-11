11 декабря 2023

В Тюмени объявили актировку для второй смены

© Служба новостей «URA.RU»
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Учиться школьникам предстоит дистанционно Фото:

Очные уроки в школах Тюмени для учеников 1-11 классов второй смены 12 декабря отменены. Об актировке сообщает мэрия города.

«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия второй смены в школах Тюмени для обучающихся в 1-11 классах в очном режиме отменяются», — говорится в сообщении на сайте администрации города.

Ранее уроки отменили у всех учащихся первой смены. В настоящее время в Тюмени температура воздуха составляет -35 градусов.

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Очные уроки в школах Тюмени для учеников 1-11 классов второй смены 12 декабря отменены. Об актировке сообщает мэрия города. «Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия второй смены в школах Тюмени для обучающихся в 1-11 классах в очном режиме отменяются», — говорится в сообщении на сайте администрации города. Ранее уроки отменили у всех учащихся первой смены. В настоящее время в Тюмени температура воздуха составляет -35 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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