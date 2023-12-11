11 декабря 2023

На челябинских трассах в аномальные морозы участились поломки фур. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фура. Тюмень, фура, грузовик, грузовой автомобиль, фура на трассе, грузовые перевозки
Эвакуации фур в аномальные морозы участились из-за изначальных поломок Фото:

Во время аномальных холодов на федеральных трассах Челябинской области участились поломки большегрузов. Причиной становятся изначальные неисправности транспорта, сообщили URA.RU 12 декабря в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«На 127 км трассы Р-254 продолжить движение не смогли две фуры, у одной из них сломалась коробка передач. На 395 км трассы А-310 по той же причине встала фура Volvo, а на М-5 „Урал“ произошла поломка двигателя у „Валдая“», — уточнили в Упрдоре.

Дорожные службы вызвали техпомощь и эвакуировали фуры на стоянку. Однако один из водителей от перевозки отказался, оставшись на трассе. В управлении настоятельно просят водителей проверять исправность транспорта, прежде чем выезжать на трассы. В аномальные морозы автомобили подвержены большей нагрузке, а оставаться с поломками на дорогах в непогоду крайне опасно.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время аномальных холодов на федеральных трассах Челябинской области участились поломки большегрузов. Причиной становятся изначальные неисправности транспорта, сообщили URA.RU 12 декабря в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «На 127 км трассы Р-254 продолжить движение не смогли две фуры, у одной из них сломалась коробка передач. На 395 км трассы А-310 по той же причине встала фура Volvo, а на М-5 „Урал“ произошла поломка двигателя у „Валдая“», — уточнили в Упрдоре. Дорожные службы вызвали техпомощь и эвакуировали фуры на стоянку. Однако один из водителей от перевозки отказался, оставшись на трассе. В управлении настоятельно просят водителей проверять исправность транспорта, прежде чем выезжать на трассы. В аномальные морозы автомобили подвержены большей нагрузке, а оставаться с поломками на дорогах в непогоду крайне опасно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...