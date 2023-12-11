На челябинских трассах в аномальные морозы участились поломки фур. Видео

12 декабря 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Эвакуации фур в аномальные морозы участились из-за изначальных поломок Фото: Денис Моргунов © URA.RU Во время аномальных холодов на федеральных трассах Челябинской области участились поломки большегрузов. Причиной становятся изначальные неисправности транспорта, сообщили URA.RU 12 декабря в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «На 127 км трассы Р-254 продолжить движение не смогли две фуры, у одной из них сломалась коробка передач. На 395 км трассы А-310 по той же причине встала фура Volvo, а на М-5 „Урал“ произошла поломка двигателя у „Валдая“», — уточнили в Упрдоре. Дорожные службы вызвали техпомощь и эвакуировали фуры на стоянку. Однако один из водителей от перевозки отказался, оставшись на трассе. В управлении настоятельно просят водителей проверять исправность транспорта, прежде чем выезжать на трассы. В аномальные морозы автомобили подвержены большей нагрузке, а оставаться с поломками на дорогах в непогоду крайне опасно.

Во время аномальных холодов на федеральных трассах Челябинской области участились поломки большегрузов. Причиной становятся изначальные неисправности транспорта, сообщили URA.RU 12 декабря в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «На 127 км трассы Р-254 продолжить движение не смогли две фуры, у одной из них сломалась коробка передач. На 395 км трассы А-310 по той же причине встала фура Volvo, а на М-5 „Урал“ произошла поломка двигателя у „Валдая“», — уточнили в Упрдоре. Дорожные службы вызвали техпомощь и эвакуировали фуры на стоянку. Однако один из водителей от перевозки отказался, оставшись на трассе. В управлении настоятельно просят водителей проверять исправность транспорта, прежде чем выезжать на трассы. В аномальные морозы автомобили подвержены большей нагрузке, а оставаться с поломками на дорогах в непогоду крайне опасно.