12 декабря 2023

Коррупция силовиков и другие громкие курганские дела генерала ФСБ Раджабова

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Уголовные дела, раскрытые при экс-начальнике курганского УФСБ Фото:

Сотрудники курганского УФСБ под руководством генерала Исмаила Раджабова раскрыли и довели до суда несколько громких дел. Часть дел были раскрыты сотрудниками впервые. В заслугу Раджабову ставят и усиление безопасности в регионе. Об этом URA.RU напомнили источники, приближенные к силовым структурам.

«Раджабову за пять лет удалось довести до суда несколько громких коррупционных и антитеррористических дел, которые расследовало курганское УФСБ», — говорят источники об ушедшем с должности силовике. Губернатор Вадим Шумков высоко оценил работу генерала, заметив что он внес большой вклад в укрепление безопасности региона.

Раджабов был назначен главой управления ФСБ в октябре 2018 года. Год спустя он получил статус генерала. К тому времени уже шла работа над громкими коррупционными делами из курганского «портфолио» генерала.

Сотрудники УФСБ остановили коррупцию в руководстве местной полиции. Замначальника УМВД Андрей Шамин организовал в городе Шадринске ОПГ, забиравшую премии у подчиненных. За присвоение более 55 млн рублей пятеро участников получили сроки от 3 до 12 лет.

Подчиненные Раджабова сумели раскрыть дело о махинациях по госзаказу для МЧС. Директор одного из местных заводов Вячеслав Филимонов, не сделавший в срок и качественно роботов для ведомства, а также подписавший акт приемки экс-глава ГУ МЧС Олег Рожков получили по пять лет колонии.

Спецслужбы обнаружили подкуп и арестовали директора уранового завода «Далур» Николая Попонина. За незаконную помощь подрядчику его отправили в колонию на 5,3 года.

Ранее URA.RU сообщало, что Раджабов уходит с должности начальника курганского УФСБ. Его на посту сменит полковник Юрий Арбаков, переведенный в Курган из Чукотского автономного округа.

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Сотрудники курганского УФСБ под руководством генерала Исмаила Раджабова раскрыли и довели до суда несколько громких дел. Часть дел были раскрыты сотрудниками впервые. В заслугу Раджабову ставят и усиление безопасности в регионе. Об этом URA.RU напомнили источники, приближенные к силовым структурам. «Раджабову за пять лет удалось довести до суда несколько громких коррупционных и антитеррористических дел, которые расследовало курганское УФСБ», — говорят источники об ушедшем с должности силовике. Губернатор Вадим Шумков высоко оценил работу генерала, заметив что он внес большой вклад в укрепление безопасности региона. Раджабов был назначен главой управления ФСБ в октябре 2018 года. Год спустя он получил статус генерала. К тому времени уже шла работа над громкими коррупционными делами из курганского «портфолио» генерала. Сотрудники УФСБ остановили коррупцию в руководстве местной полиции. Замначальника УМВД Андрей Шамин организовал в городе Шадринске ОПГ, забиравшую премии у подчиненных. За присвоение более 55 млн рублей пятеро участников получили сроки от 3 до 12 лет. Подчиненные Раджабова сумели раскрыть дело о махинациях по госзаказу для МЧС. Директор одного из местных заводов Вячеслав Филимонов, не сделавший в срок и качественно роботов для ведомства, а также подписавший акт приемки экс-глава ГУ МЧС Олег Рожков получили по пять лет колонии. Спецслужбы обнаружили подкуп и арестовали директора уранового завода «Далур» Николая Попонина. За незаконную помощь подрядчику его отправили в колонию на 5,3 года. Ранее URA.RU сообщало, что Раджабов уходит с должности начальника курганского УФСБ. Его на посту сменит полковник Юрий Арбаков, переведенный в Курган из Чукотского автономного округа.
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