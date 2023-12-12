12 декабря 2023

В курганском управлении ФСБ сменился руководитель

© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания Курган, фсб по курганской области
В УФСБ Курганской области назначен новый руководитель Фото:

Новым начальником курганского управления ФСБ назначен полковник Юрий Арбаков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного УФСБ.

«Полковник ФСБ Юрий Арбаков стал начальником управления по Курганской области. 13 декабря его представили губернатору Курганской области Вадиму Шумкову», — проинформировали в пресс-службе. На этом посту он сменил генерала Исмаила Раджабова, который отправился к новому месту службы в Москву.

Новый глава УФСБ до назначения занимал аналогичную должность в Чукотском автономном округе. Полковник с подчиненными раскрыл несколько резонансных дел на прежнем месте работы. Сотрудниками чукотского ФСБ были выявлены нарушения в местном ФСИН. Ими же обнаружены факты взяточничества и хищения в образовательной сфере и местном Россельхознадзоре. На счету силовика и сотрудников — сбор доказательств по делу о реабилитации нацизма. Кроме того, сотрудникам чукотского УФСБ удалось прикрыть незаконный бизнес скупщика золота. Мужчина пытался спрятать от силовиков золото на 26 млн рублей.

Арбаков работает в органах безопасности с 1993 года. Награжден государственными и ведомственными наградами.

Новый начальник в свой первый рабочий день встретился с губернатором области Вадимом Шумковым. Глава региона поздравил Арбакова с назначением. На встрече обсуждались вопросы по совместным направлениям работы управления и правительства. Предшественник Арбакова — Раджабов — руководил курганским управлением с октября 2018 года.

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Новым начальником курганского управления ФСБ назначен полковник Юрий Арбаков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного УФСБ. «Полковник ФСБ Юрий Арбаков стал начальником управления по Курганской области. 13 декабря его представили губернатору Курганской области Вадиму Шумкову», — проинформировали в пресс-службе. На этом посту он сменил генерала Исмаила Раджабова, который отправился к новому месту службы в Москву. Новый глава УФСБ до назначения занимал аналогичную должность в Чукотском автономном округе. Полковник с подчиненными раскрыл несколько резонансных дел на прежнем месте работы. Сотрудниками чукотского ФСБ были выявлены нарушения в местном ФСИН. Ими же обнаружены факты взяточничества и хищения в образовательной сфере и местном Россельхознадзоре. На счету силовика и сотрудников — сбор доказательств по делу о реабилитации нацизма. Кроме того, сотрудникам чукотского УФСБ удалось прикрыть незаконный бизнес скупщика золота. Мужчина пытался спрятать от силовиков золото на 26 млн рублей. Арбаков работает в органах безопасности с 1993 года. Награжден государственными и ведомственными наградами. Новый начальник в свой первый рабочий день встретился с губернатором области Вадимом Шумковым. Глава региона поздравил Арбакова с назначением. На встрече обсуждались вопросы по совместным направлениям работы управления и правительства. Предшественник Арбакова — Раджабов — руководил курганским управлением с октября 2018 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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