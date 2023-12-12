Госдума разрешила Росгвардии иметь добровольческие формирования

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Отправка призывников в элитные войска. Курган, росгвардия
Закон создавался не для бывших членов ЧВК «Вагнер», заявлял Александр Хинштейн Фото:

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, по которому Росгвардии разрешается иметь свои добровольческие формирования. Прямой эфир заседания шел на сайте нижней палаты парламента.

«Закон принят», — прозвучало по итогу обсуждения. Далее документ поступит на обсуждение в Совфед, а затем на подпись президенту РФ Владимиру Путину.

Законопроект подготовил депутат Госдумы Александр Хинштейн со своими коллегами еще в сентябре. Он отмечал, что после публикации закона, Росгвардия сможет привлекать добровольцев для выполнения задач при мобилизации, военном положении или режима КТО. При этом правовые и социальные гарантии будут такими же, как у добровольцев Минобороны РФ.

Ходят мнения, что закон выпускается под бывших участников ЧВК. Однако Хинштейн опроверг их. Он заявил: «Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи».

Закон уже прошел первое чтение, однако потом забуксовал — 1 декабря еще не были назначены новые обсуждения. Второе рассмотрение закона состоялось 12 декабря.

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Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, по которому Росгвардии разрешается иметь свои добровольческие формирования. Прямой эфир заседания шел на сайте нижней палаты парламента. «Закон принят», — прозвучало по итогу обсуждения. Далее документ поступит на обсуждение в Совфед, а затем на подпись президенту РФ Владимиру Путину. Законопроект подготовил депутат Госдумы Александр Хинштейн со своими коллегами еще в сентябре. Он отмечал, что после публикации закона, Росгвардия сможет привлекать добровольцев для выполнения задач при мобилизации, военном положении или режима КТО. При этом правовые и социальные гарантии будут такими же, как у добровольцев Минобороны РФ. Ходят мнения, что закон выпускается под бывших участников ЧВК. Однако Хинштейн опроверг их. Он заявил: «Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи». Закон уже прошел первое чтение, однако потом забуксовал — 1 декабря еще не были назначены новые обсуждения. Второе рассмотрение закона состоялось 12 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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