Госдума разрешила Росгвардии иметь добровольческие формирования

12 декабря 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Закон создавался не для бывших членов ЧВК «Вагнер», заявлял Александр Хинштейн Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, по которому Росгвардии разрешается иметь свои добровольческие формирования. Прямой эфир заседания шел на сайте нижней палаты парламента. «Закон принят», — прозвучало по итогу обсуждения. Далее документ поступит на обсуждение в Совфед, а затем на подпись президенту РФ Владимиру Путину. Законопроект подготовил депутат Госдумы Александр Хинштейн со своими коллегами еще в сентябре. Он отмечал, что после публикации закона, Росгвардия сможет привлекать добровольцев для выполнения задач при мобилизации, военном положении или режима КТО. При этом правовые и социальные гарантии будут такими же, как у добровольцев Минобороны РФ. Ходят мнения, что закон выпускается под бывших участников ЧВК. Однако Хинштейн опроверг их. Он заявил: «Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи». Закон уже прошел первое чтение, однако потом забуксовал — 1 декабря еще не были назначены новые обсуждения. Второе рассмотрение закона состоялось 12 декабря.

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, по которому Росгвардии разрешается иметь свои добровольческие формирования. Прямой эфир заседания шел на сайте нижней палаты парламента. «Закон принят», — прозвучало по итогу обсуждения. Далее документ поступит на обсуждение в Совфед, а затем на подпись президенту РФ Владимиру Путину. Законопроект подготовил депутат Госдумы Александр Хинштейн со своими коллегами еще в сентябре. Он отмечал, что после публикации закона, Росгвардия сможет привлекать добровольцев для выполнения задач при мобилизации, военном положении или режима КТО. При этом правовые и социальные гарантии будут такими же, как у добровольцев Минобороны РФ. Ходят мнения, что закон выпускается под бывших участников ЧВК. Однако Хинштейн опроверг их. Он заявил: «Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи». Закон уже прошел первое чтение, однако потом забуксовал — 1 декабря еще не были назначены новые обсуждения. Второе рассмотрение закона состоялось 12 декабря.