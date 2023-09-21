Росгвардию усилят добровольцы

Хинштейн подготовил законопроект о привлечении добровольцев в Росгвардию

21 сентября 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Росгвардию хотят наделить теми же полномочиями, что и у Минобороны РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России подготовили законопроект, который позволит иметь добровольческие формирования в составе Росгвардии. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. «Вместе с коллегами по Госдуме и Совфеду — подготовили пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования», — написал Александр Хинштейн у себя в Telegram. Он уточнил, что Росгвардия получит те же полномочия, что у Минобороны РФ. По словам Хинштейна, добровольцев в составе Росгвардии можно будет привлекать отдельных оборонных задач при мобилизации и военном положении или во время проведения КТО. При этом правовые и соцгарантии у формирований Росгвардии будут теми же, что у добровольцев Министерства обороны, заключил депутат.

В России подготовили законопроект, который позволит иметь добровольческие формирования в составе Росгвардии. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. «Вместе с коллегами по Госдуме и Совфеду — подготовили пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования», — написал Александр Хинштейн у себя в Telegram. Он уточнил, что Росгвардия получит те же полномочия, что у Минобороны РФ. По словам Хинштейна, добровольцев в составе Росгвардии можно будет привлекать отдельных оборонных задач при мобилизации и военном положении или во время проведения КТО. При этом правовые и соцгарантии у формирований Росгвардии будут теми же, что у добровольцев Министерства обороны, заключил депутат.