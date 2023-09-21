Росгвардию усилят добровольцы

Хинштейн подготовил законопроект о привлечении добровольцев в Росгвардию
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Отправка призывников в элитные войска. Курган, росгвардия
Росгвардию хотят наделить теми же полномочиями, что и у Минобороны РФ Фото:

В России подготовили законопроект, который позволит иметь добровольческие формирования в составе Росгвардии. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

«Вместе с коллегами по Госдуме и Совфеду — подготовили пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования», — написал Александр Хинштейн у себя в Telegram. Он уточнил, что Росгвардия получит те же полномочия, что у Минобороны РФ.

По словам Хинштейна, добровольцев в составе Росгвардии можно будет привлекать отдельных оборонных задач при мобилизации и военном положении или во время проведения КТО. При этом правовые и соцгарантии у формирований Росгвардии будут теми же, что у добровольцев Министерства обороны, заключил депутат.

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В России подготовили законопроект, который позволит иметь добровольческие формирования в составе Росгвардии. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. «Вместе с коллегами по Госдуме и Совфеду — подготовили пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования», — написал Александр Хинштейн у себя в Telegram. Он уточнил, что Росгвардия получит те же полномочия, что у Минобороны РФ. По словам Хинштейна, добровольцев в составе Росгвардии можно будет привлекать отдельных оборонных задач при мобилизации и военном положении или во время проведения КТО. При этом правовые и соцгарантии у формирований Росгвардии будут теми же, что у добровольцев Министерства обороны, заключил депутат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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