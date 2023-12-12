Первый энергоблок АЭС «Росатома» в Турции одобрили к эксплуатации

Первый энергоблок атомной электростанции «Аккую» получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом рассказала генеральный директор «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева.
«Энергоблок АЭС „Аккую“ в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию. <…> Это подтверждает, что мы выполнили все требования турецкого законодательства, международных стандартов сооружения АЭС, — и готовы двигаться дальше», — заявила Анастасия Зотеева, ее слова приводит пресс-служба «Росатома» в
После этого будет решаться вопрос получения лицензии на эксплуатацию первого энергоблока. Затем начнется загрузка ядерного топлива и предпусковые контрольные операции. Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал URA.RU, что Москва и Анкара имеют множество общих проектов и готовы к сотрудничеству. В том числе он отметил проект «Аккую».
«Аккую» — первая АЭС в Турции, которую строит дочерняя компания «Росатома». Она включает в себя четыре энергоблока. Ожидается, что первый энергоблок полностью заработает в 2025 году.
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