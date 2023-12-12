Первый энергоблок АЭС «Росатома» в Турции одобрили к эксплуатации

12 декабря 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

Запуск первого энергоблока «Аккую» состоится в 2025 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первый энергоблок атомной электростанции «Аккую» получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом рассказала генеральный директор «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева. «Энергоблок АЭС „Аккую“ в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию. <…> Это подтверждает, что мы выполнили все требования турецкого законодательства, международных стандартов сооружения АЭС, — и готовы двигаться дальше», — заявила Анастасия Зотеева, ее слова приводит пресс-служба «Росатома» в telegram-канале . После этого будет решаться вопрос получения лицензии на эксплуатацию первого энергоблока. Затем начнется загрузка ядерного топлива и предпусковые контрольные операции. Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал URA.RU, что Москва и Анкара имеют множество общих проектов и готовы к сотрудничеству. В том числе он отметил проект «Аккую». «Аккую» — первая АЭС в Турции, которую строит дочерняя компания «Росатома». Она включает в себя четыре энергоблока. Ожидается, что первый энергоблок полностью заработает в 2025 году.

Первый энергоблок атомной электростанции «Аккую» получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом рассказала генеральный директор «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева. «Энергоблок АЭС „Аккую“ в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию. <…> Это подтверждает, что мы выполнили все требования турецкого законодательства, международных стандартов сооружения АЭС, — и готовы двигаться дальше», — заявила Анастасия Зотеева, ее слова приводит пресс-служба «Росатома» в telegram-канале. После этого будет решаться вопрос получения лицензии на эксплуатацию первого энергоблока. Затем начнется загрузка ядерного топлива и предпусковые контрольные операции. Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал URA.RU, что Москва и Анкара имеют множество общих проектов и готовы к сотрудничеству. В том числе он отметил проект «Аккую». «Аккую» — первая АЭС в Турции, которую строит дочерняя компания «Росатома». Она включает в себя четыре энергоблока. Ожидается, что первый энергоблок полностью заработает в 2025 году.