Слуцкий раскрыл, чем закончится встреча Путина с Эрдоганом

Слуцкий: Путин с Эрдоганом поставят точку в зерновой сделке

04 сентября 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

Леонид Слуцкий назвал ключевые точки взаимодействия Турции и РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закончится полным согласием по ключевым политическим вопросам. Об этом URA.RU сообщил руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий после встречи со студентами УрФУ в Екатеринбурге. «Мы часто расходимся с Турцией в разного рода вопросах: и политических, и каких-либо иных. Но в споре рождается истина. Поэтому вопросы двустороннего взаимодействия, вопросы выполнения условий зерновой сделки, так как мы должны это видеть, чтобы зерно шло туда, где в нем нуждаются, а не в Западную Европу — все это, уверен, сегодня станет вслед за встречей министров иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова и Хакана Федана, которая недавно прошла в Москве, предметом встречи президента Путина и президента Эрдогана. Я уверен, что большинство вопросов, как говорят математики, находясь в стенах университета, придут к общему знаменателю, к единой позиции», — сказал Леонид Слуцкий. По его словам, Москва и Анкара имеют множество общих проектов и готовы к сотрудничеству. «Турция — наш ключевой партнер. Мы строим атомную электростанцию „Аккую“. Мы говорим о состоянии газового хаба, который диверсифицирует наши газовые поставки в Европу. Мы помогаем Турции по ряду направлений национальной экономики, от банкинга до металлургии», — подчеркнул руководитель фракции ЛДПР. Эрдоган прибыл в Сочи для встречи с Владимиром Путиным. Он заявил, что эти переговоры по вопросам зерновой сделки будут иметь значение для всего мира и, особенно, для стран Африки. Российский президент поблагодарил Бога за то, что встреча состоялась, поскольку разговор приходилось несколько раз переносить. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закончится полным согласием по ключевым политическим вопросам. Об этом URA.RU сообщил руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий после встречи со студентами УрФУ в Екатеринбурге. «Мы часто расходимся с Турцией в разного рода вопросах: и политических, и каких-либо иных. Но в споре рождается истина. Поэтому вопросы двустороннего взаимодействия, вопросы выполнения условий зерновой сделки, так как мы должны это видеть, чтобы зерно шло туда, где в нем нуждаются, а не в Западную Европу — все это, уверен, сегодня станет вслед за встречей министров иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова и Хакана Федана, которая недавно прошла в Москве, предметом встречи президента Путина и президента Эрдогана. Я уверен, что большинство вопросов, как говорят математики, находясь в стенах университета, придут к общему знаменателю, к единой позиции», — сказал Леонид Слуцкий. По его словам, Москва и Анкара имеют множество общих проектов и готовы к сотрудничеству. «Турция — наш ключевой партнер. Мы строим атомную электростанцию „Аккую“. Мы говорим о состоянии газового хаба, который диверсифицирует наши газовые поставки в Европу. Мы помогаем Турции по ряду направлений национальной экономики, от банкинга до металлургии», — подчеркнул руководитель фракции ЛДПР. Эрдоган прибыл в Сочи для встречи с Владимиром Путиным. Он заявил, что эти переговоры по вопросам зерновой сделки будут иметь значение для всего мира и, особенно, для стран Африки. Российский президент поблагодарил Бога за то, что встреча состоялась, поскольку разговор приходилось несколько раз переносить.