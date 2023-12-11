В День Конституции в Перми зарегистрировали рождение «юбилейного» малыша

12 декабря, в День Конституции РФ, пермский ЗАГС зарегистрировал рождение малыша Амира. Он стал двухтысячным ребенком, родившимся в городе с начала 2023 года.
«В Мотовилихинском отделе управления ЗАГС администрации города Перми 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, зарегистрировано рождение 2000-го малыша с начала года. Молодые родители Алексей Ренатович и Анна Валерьевна безмерно счастливы появлению на свет их первенца — сына Амира», — сообщает в соцсетях управление ЗАГС мэрии Перми.
В ЗАГСе отмечают, что Амир в переводе с арабского означает «правитель», а с персидского — «бессмертный». Чиновники пожелали, чтобы «каждый гражданин помнил и чтил историю и законы своей страны».
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