11 декабря 2023

В День Конституции в Перми зарегистрировали рождение «юбилейного» малыша

В Перми родился двухтысячный ребенок с начала года
© Служба новостей «URA.RU»
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С начала года в Перми родились 2000 детей (архивное фото) Фото:

12 декабря, в День Конституции РФ, пермский ЗАГС зарегистрировал рождение малыша Амира. Он стал двухтысячным ребенком, родившимся в городе с начала 2023 года.

«В Мотовилихинском отделе управления ЗАГС администрации города Перми 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, зарегистрировано рождение 2000-го малыша с начала года. Молодые родители Алексей Ренатович и Анна Валерьевна безмерно счастливы появлению на свет их первенца — сына Амира», — сообщает в соцсетях управление ЗАГС мэрии Перми.

В ЗАГСе отмечают, что Амир в переводе с арабского означает «правитель», а с персидского — «бессмертный». Чиновники пожелали, чтобы «каждый гражданин помнил и чтил историю и законы своей страны».

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12 декабря, в День Конституции РФ, пермский ЗАГС зарегистрировал рождение малыша Амира. Он стал двухтысячным ребенком, родившимся в городе с начала 2023 года. «В Мотовилихинском отделе управления ЗАГС администрации города Перми 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, зарегистрировано рождение 2000-го малыша с начала года. Молодые родители Алексей Ренатович и Анна Валерьевна безмерно счастливы появлению на свет их первенца — сына Амира», — сообщает в соцсетях управление ЗАГС мэрии Перми. В ЗАГСе отмечают, что Амир в переводе с арабского означает «правитель», а с персидского — «бессмертный». Чиновники пожелали, чтобы «каждый гражданин помнил и чтил историю и законы своей страны».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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