11 декабря 2023

Курганский снайпер-разведчик погиб в зоне СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
В Шадринске простились с разведчиком, погибшим в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Шадринске (Курганская область) простились с 58-летним военнослужащим ВС РФ Андреем Чичелановым, погибшим в зоне специальной военной операции. Боец служил на фронте снайпером-разведчиком. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в военном комиссариате региона.

«Военнослужащий, старший сержант Чичеланов Андрей Петрович 1965 года рождения погиб 17 ноября 2023 года в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции. На передовой курганский боец служил в должности снайпера-разведчика. Был захоронен 3 декабря на Андреевском кладбище в городе Шадринск», — сообщили URA.RU в военкомате.

В Шадринске простились со снайпером-разведчиком Андреем Чичелановым, погибшим в зоне СВО
В Шадринске простились со снайпером-разведчиком Андреем Чичелановым, погибшим в зоне СВО
Фото:

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В Шадринске (Курганская область) простились с 58-летним военнослужащим ВС РФ Андреем Чичелановым, погибшим в зоне специальной военной операции. Боец служил на фронте снайпером-разведчиком. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в военном комиссариате региона. «Военнослужащий, старший сержант Чичеланов Андрей Петрович 1965 года рождения погиб 17 ноября 2023 года в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции. На передовой курганский боец служил в должности снайпера-разведчика. Был захоронен 3 декабря на Андреевском кладбище в городе Шадринск», — сообщили URA.RU в военкомате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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