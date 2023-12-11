В Шадринске простились с разведчиком, погибшим в зоне СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Шадринске (Курганская область) простились с 58-летним военнослужащим ВС РФ Андреем Чичелановым, погибшим в зоне специальной военной операции. Боец служил на фронте снайпером-разведчиком. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в военном комиссариате региона.

«Военнослужащий, старший сержант Чичеланов Андрей Петрович 1965 года рождения погиб 17 ноября 2023 года в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции. На передовой курганский боец служил в должности снайпера-разведчика. Был захоронен 3 декабря на Андреевском кладбище в городе Шадринск», — сообщили URA.RU в военкомате.