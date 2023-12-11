11 декабря 2023

Бастрыкин заинтересовался домами с плесенью в ЯНАО

Бастрыкин взял на контроль ход проверки по жалобе на дома с плесенью в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин приказал доложить о результатах проверки состояния домов в ЯНАО Фото:

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ознакомить его с результатом доследственной проверки, которую проводят следователи СУ СКР по ЯНАО по жалобе жителей. В соцсетях жители Муравленко пожаловались на образование плесени в домах, сообщила пресс-служба ведомства.

«В соцмедиа и в средствах массовой информации сообщается, что в Муравленко после ремонта панельных домов стены покрываются льдом и плесенью. Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по ЯНАО Андрею Егорову представить доклад о ходе доследственной проверки», — сообщает пресс-служба следственного комитета РФ в официальном telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Муравленко пожаловались в социальной сети «ВКонтакте», что после ремонта в их домах стала образовываться плесень, промерзают стены. В пресс-службе администрации города сообщили, что ищут решение проблемы.

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ознакомить его с результатом доследственной проверки, которую проводят следователи СУ СКР по ЯНАО по жалобе жителей. В соцсетях жители Муравленко пожаловались на образование плесени в домах, сообщила пресс-служба ведомства. «В соцмедиа и в средствах массовой информации сообщается, что в Муравленко после ремонта панельных домов стены покрываются льдом и плесенью. Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по ЯНАО Андрею Егорову представить доклад о ходе доследственной проверки», — сообщает пресс-служба следственного комитета РФ в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что жители Муравленко пожаловались в социальной сети «ВКонтакте», что после ремонта в их домах стала образовываться плесень, промерзают стены. В пресс-службе администрации города сообщили, что ищут решение проблемы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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