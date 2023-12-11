Бастрыкин заинтересовался домами с плесенью в ЯНАО

Бастрыкин взял на контроль ход проверки по жалобе на дома с плесенью в ЯНАО

12 декабря 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин приказал доложить о результатах проверки состояния домов в ЯНАО Фото: Следственный комитет РФ Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ознакомить его с результатом доследственной проверки, которую проводят следователи СУ СКР по ЯНАО по жалобе жителей. В соцсетях жители Муравленко пожаловались на образование плесени в домах, сообщила пресс-служба ведомства. «В соцмедиа и в средствах массовой информации сообщается, что в Муравленко после ремонта панельных домов стены покрываются льдом и плесенью. Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по ЯНАО Андрею Егорову представить доклад о ходе доследственной проверки», — сообщает пресс-служба следственного комитета РФ в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что жители Муравленко пожаловались в социальной сети «ВКонтакте», что после ремонта в их домах стала образовываться плесень, промерзают стены. В пресс-службе администрации города сообщили, что ищут решение проблемы.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ознакомить его с результатом доследственной проверки, которую проводят следователи СУ СКР по ЯНАО по жалобе жителей. В соцсетях жители Муравленко пожаловались на образование плесени в домах, сообщила пресс-служба ведомства. «В соцмедиа и в средствах массовой информации сообщается, что в Муравленко после ремонта панельных домов стены покрываются льдом и плесенью. Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по ЯНАО Андрею Егорову представить доклад о ходе доследственной проверки», — сообщает пресс-служба следственного комитета РФ в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что жители Муравленко пожаловались в социальной сети «ВКонтакте», что после ремонта в их домах стала образовываться плесень, промерзают стены. В пресс-службе администрации города сообщили, что ищут решение проблемы.