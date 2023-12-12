Тюменские власти рассказали о планах развития Патрушева

В Тюмени в Патрушева построят дороги, школу и запустят автобусы

В Патрушева запустят общественный транспорт и построят дороги Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Тюмени в Патрушева построят дороги, школу и детский сад, а также установят остановки и запустят автобусы. Об этом сообщили в администрации Тюменского района.

«Разрабатывается проектная документация на комплексное строительство дорог в микрорайоне д. Патрушева. Для строительства детского сада разработана проектная документация, сейчас она проходит госэкспертизу. <…> Разработка проектной документации на строительство школы в новой застройке с. Патрушева запланировано на 2024—2025 годы», — рассказали в администрации.

Там же добавили, что до конца года планируется установить временные остановки в районе улиц Пушкина и Достоевского. Помимо этого, идет разработка схемы конечного остановочного пункта с разворотной площадкой. После этого в районе запустят автобусы.