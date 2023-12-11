В Кургане будут судить преступную группу из бывших росгвардейцев

12 декабря 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Бывших сотрудников Росгвардии будут судить по обвинению в коррупции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане будут судить бывших сотрудников Росгвардии и руководителя охранной организации, которых обвиняют в совершении коррупционных преступлений в составе организованной группы. Данная информация размещена на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «Действуя в составе организованной группы, обвиняемые, по данным следствия, организовали пять фактов незаконного получения охранниками положительных экзаменационных результатов, при этом в ходе следствия установлено, что фактической сдачи экзамена заинтересованными лицам не происходило. Уголовное дело возбуждено на основании оперативных материалов УФСБ России по Курганской области, УЭБ и ПК УМВД России по Курганской области. Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу», — указано в сообщении. По данным следствия, в 2022 году сотрудники Росгвардии выставляли положительные оценки по экзаменам на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств. Желающих за деньги получить положительные оценки на экзамены искал директор частной охранной организации. Полученные деньги обвиняемые делили между собой. Фигурантов уголовных дел обвиняют в совершении 12 преступлений, связанных с мелким взяточничеством и получением взяток. На сайте областного УМВД указано, что обвиняемых задержали весной. «В настоящее время нельзя допускать такое отношение к экзаменам в сфере охраны. Эти сотрудники должны в полной мере отдавать себе ответственность о возможных последствиях их некомпетентности. Ведь пример Брянска показывает, что ЧОО не сработала, и в целом попустительское отношение к охране, в частности наших детей», — пояснил URA.RU эксперт из сферы безопасности. Ранее стало известно, что экс-замначальника центра лицензионно-разрешительной работы в Кургане и его подчиненный находились в изоляторе по подозрению в получении взяток. В августе их выпустили из СИЗО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане будут судить бывших сотрудников Росгвардии и руководителя охранной организации, которых обвиняют в совершении коррупционных преступлений в составе организованной группы. Данная информация размещена на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «Действуя в составе организованной группы, обвиняемые, по данным следствия, организовали пять фактов незаконного получения охранниками положительных экзаменационных результатов, при этом в ходе следствия установлено, что фактической сдачи экзамена заинтересованными лицам не происходило. Уголовное дело возбуждено на основании оперативных материалов УФСБ России по Курганской области, УЭБ и ПК УМВД России по Курганской области. Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу», — указано в сообщении. По данным следствия, в 2022 году сотрудники Росгвардии выставляли положительные оценки по экзаменам на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств. Желающих за деньги получить положительные оценки на экзамены искал директор частной охранной организации. Полученные деньги обвиняемые делили между собой. Фигурантов уголовных дел обвиняют в совершении 12 преступлений, связанных с мелким взяточничеством и получением взяток. На сайте областного УМВД указано, что обвиняемых задержали весной. «В настоящее время нельзя допускать такое отношение к экзаменам в сфере охраны. Эти сотрудники должны в полной мере отдавать себе ответственность о возможных последствиях их некомпетентности. Ведь пример Брянска показывает, что ЧОО не сработала, и в целом попустительское отношение к охране, в частности наших детей», — пояснил URA.RU эксперт из сферы безопасности. Ранее стало известно, что экс-замначальника центра лицензионно-разрешительной работы в Кургане и его подчиненный находились в изоляторе по подозрению в получении взяток. В августе их выпустили из СИЗО.