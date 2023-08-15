Подозреваемым в получении взятки курганским росгвардейцам изменили меру пресечения

Подозреваемых во взятках сотрудников курганской Росгвардии выпустили из СИЗО

Курганских росгвардейцев выпустили из СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двух сотрудников курганского управления Росгвардии выпустили из СИЗО. Замначальника центра лицензионно-разрешительной работы в Кургане и его подчиненный находились в изоляторе по подозрению в получении взяток. Информацию URA.RU сообщили в Курганском областном суде.

«Адвокат одного из лиц забрал жалобу на изменение меры пресечения в виде заключения под стражу. Его подопечный вышел из СИЗО накануне. Другому лицу отменили продление и заменили меру на запрет определенных действий», — рассказали подробности в пресс-службе суда. Обвиняемые по ст. 290 ч.5 п.а УК РФ (получение взятки должностным лицом по предварительному сговору) не имеют права контактировать с другими фигурантами по делу, а также обязаны являться по любому вызову следователя.

В прокуратуре URA.RU подтвердили, что один из росгвардейцев вышел на свободу накануне рассмотрения апелляции. Меру пресечения ему заменили на запрет в виде определенных действий по ходатайству следователя.

Редакция URA.RU обратилась в СУ СКР по Курганской области. В управлении из интересов следствия не стали комментировать информацию.

Ранее URA.RU сообщало, что в марте в управлении курганской Росгвардии прошли обыски. После этого были задержаны сотрудники центра управления по подозрению во взяточничестве. Двоих задержанных поместили в СИЗО.