15 августа 2023

Подозреваемым в получении взятки курганским росгвардейцам изменили меру пресечения

Подозреваемых во взятках сотрудников курганской Росгвардии выпустили из СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Щорса, 93. Курган , сизо, колючая проволока
Курганских росгвардейцев выпустили из СИЗО Фото:

Двух сотрудников курганского управления Росгвардии выпустили из СИЗО. Замначальника центра лицензионно-разрешительной работы в Кургане и его подчиненный находились в изоляторе по подозрению в получении взяток. Информацию URA.RU сообщили в Курганском областном суде.

«Адвокат одного из лиц забрал жалобу на изменение меры пресечения в виде заключения под стражу. Его подопечный вышел из СИЗО накануне. Другому лицу отменили продление и заменили меру на запрет определенных действий», — рассказали подробности в пресс-службе суда. Обвиняемые по ст. 290 ч.5 п.а УК РФ (получение взятки должностным лицом по предварительному сговору) не имеют права контактировать с другими фигурантами по делу, а также обязаны являться по любому вызову следователя.

В прокуратуре URA.RU подтвердили, что один из росгвардейцев вышел на свободу накануне рассмотрения апелляции. Меру пресечения ему заменили на запрет в виде определенных действий по ходатайству следователя.

Редакция URA.RU обратилась в СУ СКР по Курганской области. В управлении из интересов следствия не стали комментировать информацию.

Ранее URA.RU сообщало, что в марте в управлении курганской Росгвардии прошли обыски. После этого были задержаны сотрудники центра управления по подозрению во взяточничестве. Двоих задержанных поместили в СИЗО.

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Двух сотрудников курганского управления Росгвардии выпустили из СИЗО. Замначальника центра лицензионно-разрешительной работы в Кургане и его подчиненный находились в изоляторе по подозрению в получении взяток. Информацию URA.RU сообщили в Курганском областном суде. «Адвокат одного из лиц забрал жалобу на изменение меры пресечения в виде заключения под стражу. Его подопечный вышел из СИЗО накануне. Другому лицу отменили продление и заменили меру на запрет определенных действий», — рассказали подробности в пресс-службе суда. Обвиняемые по ст. 290 ч.5 п.а УК РФ (получение взятки должностным лицом по предварительному сговору) не имеют права контактировать с другими фигурантами по делу, а также обязаны являться по любому вызову следователя. В прокуратуре URA.RU подтвердили, что один из росгвардейцев вышел на свободу накануне рассмотрения апелляции. Меру пресечения ему заменили на запрет в виде определенных действий по ходатайству следователя. Редакция URA.RU обратилась в СУ СКР по Курганской области. В управлении из интересов следствия не стали комментировать информацию. Ранее URA.RU сообщало, что в марте в управлении курганской Росгвардии прошли обыски. После этого были задержаны сотрудники центра управления по подозрению во взяточничестве. Двоих задержанных поместили в СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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